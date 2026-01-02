Mbappe z kontuzją, a Hiszpanie ogłaszają ws. przyszłości Alonso. Wszystko jasne

W Realu Madryt wszyscy czekali na Alonso na długo przed jego zatrudnieniem. W momencie kiedy Carlo Ancelotti zdecydował się na objęcie funkcji selekcjonera reprezentacji Brazylii stało się jasne, że to właśnie Bask obejmie Królewskich. Pierwsze miesiące dla Alonso są jednak niezwykle trudne. O ile wyniki na boisku są dość przyzwoite, to spory problem ma stanowić atmosfera w szatni Królewskich.

Alonso potrzebuje radykalnych zmian. Przed nim sądne mecze

Sądne dla Alonso mają być dwa kolejne mecze. W lidze Królewscy zmierzą się z Betisem, a w Superpucharze Hiszpanii zagrają w derbowym starciu z Atletico Madryt. Wiemy już, że szkoleniowcowi nie pomoże jego najlepszy strzelec, który ma udział przy 65% bramek strzelanych przez Real.

Poważny problem. Kylian Mbappe nie zagra w kluczowych spotkaniach dla Alonso

Real Madryt we wszystkich rozgrywkach w tych sezonie zdobył 52 gole, 29 bramek strzelił Kylian Mbappe, który do tego dorobku dorzucił 5 asyst. To sprawia, że Francuz ma udział w aż 65% trafień Królewskich.

Real tuż przed końcem 2025 roku poinformował o skręceniu lewego kolana u Francuza. Z tym urazem Mbappe zmagał się już od początku grudnia, kiedy uszkodził kolano w meczu z Celtą. Opuścił tylko mecz z City, a później mimo bólu wrócił na murawę. Kontuzja się jednak odnowiła, co sprawia, że Alonso nie mógł liczyć na swojego najlepszego napastnika w kluczowych meczach w lidze z Betisem i w Superpucharze Hiszpanii z Atletico. Te spotkania mogą zadecydować nawet o posadzie Baska, o czym pisze dziennik "ABC".

Kto może zastąpić Mbappe w najbliższych meczach? Alonso nie ma zbyt wielu opcji

Zastąpienie Mbappe będzie niemal niewykonalne, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę formę pozostałych ofensywnych zawodników Realu w tym sezonie. Dość przyzwoicie prezentuje się jedynie Rodrygo. Łączony z odejściem z klubu Vinicius czeka na gola od 14 meczów. Dawną formę zatracił Jude Bellingham, przeciętnie prezentuje się też sprowadzony latem Argentyńczyk Franco Mastantuono. W najbliższych spotkaniach zabraknie też Brahima Diaza, który przebywa obecnie na Pucharze Narodów Afryki. Na wypożyczenie do Lyonu udał się natomiast ostatnio Endrick.

Real Madryt znajduje się obecnie na 2. miejscu w La Liga. Królewscy tracą cztery punkty do FC Barcelony. W fazie ligowej Ligi Mistrzów stołeczna drużyna znajduje się na 7. pozycji. Przed podopiecznymi Alonso również rywalizacja w wspomnianym wyżej Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla.