Hit nad hity! Sergio Ramos chce kupić klub 7-krotnych zdobywców Ligi Europy

Sergio Ramos imponuje chęcią do gry. Chociaż skończył już 38 lat, wciąż jest aktywnym piłkarzem. Jeszcze w grudniu występował w lidze meksykańskiej. Potwierdzone jest jednak jego odejście z Monterrey. Hiszpan wciąż nie zdecydował, jaki będzie jego następny krok.

Możliwe jednak, że Ramos zamieni piłkarską koszulkę na garnitur, a korki na eleganckie buty. W mediach huczy aż od plotek, że może zostać właścicielem swojego byłego klubu. Chodzi o Sevillę, której jest wychowankiem. Później 38-latek występował w tym klubie przez rok, po odejściu z Paris Saint Germain.

Sevilla na sprzedaż

Obrońca, który aż 180 razy wystąpił w reprezentacji Hiszpanii, jest twarzą konsorcjum złożonego z, jak czytamy w COPE, wielu znaczących inwestorów. Zgromadzenie to miało już nawet przedstawić swoją ofertę przejęcia klubu.

Sevilla od dawna jest na sprzedaż. Dużo wskazywało na to, że klub trafi w amerykańskie ręce. Okazało się jednak, że rozmowy zostały wstrzymane. Zdaniem hiszpańskich mediów, problemem jest sytuacja finansowa klubu. Impas sprawił, że cena akcji klubu powędrowała w dół.

Sergio Ramos wybawi Sevillę?

Wykorzystać ma to Sergio Ramos. Jak informuje COPE, złożył on najatrakcyjniejszą jak do tej pory ofertę zakupu większościowego pakietu akcji. 38-latek może być rozwiązaniem problemów klubu, który od kilku sezonów tkwi w kryzysie. W sezonie 2022/23 Sevilla wygrała Ligę Europy i był to ostatni sukces drużyny.

Sezon ligi hiszpańskiej zbliża się do półmetka, a Sevilla zajmuje pozycję w środku stawki. 20 zdobytych punktów po 17 rozegranych meczach daje dziesiątą pozycję. Klub ze stolicy Andaluzji jest jednak bliżej walki o utrzymanie - przewaga nad 18. Gironą wynosi pięć punktów, niż do boju o występ w europejskich pucharach. Szósty Betis ma osiem punktów więcej od swojego derbowego rywala.