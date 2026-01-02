Barcelona wstrzymała oddech. Alarm ws. Yamala przed hitem La Ligi

W tym sezonie problemy zdrowotne dość mocno dokuczają FC Barcelonie. Przez kilka tygodni z gry wyłączeni byli Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri, Dani Olmo czy Lamine Yamal. Mimo wszystko drużyna radziła sobie przyzwoicie, a przynajmniej na tyle dobrze, by dość regularnie punktować. Nowy Rok przyniósł jednak kibicom niepokojącą informację.

Lamine Yamal nie uczestniczył w treningu. Oto powód

Tego dnia odbył się pierwszy trening Barcelony w 2026 roku. Stawili się praktycznie wszyscy. Nie wszyscy jednak wzięli udział w sesji. Tym, który zjawił się w murach klubu, ale już po kilku minutach je opuścił, był Yamal. Donosiły o tym największe hiszpańskie dzienniki sportowe. Powód? Wydawało się, że może to mieć związek z kontuzją, co mogłoby zagrażać jego występowi z Espanyolem, który już 3 stycznia. Na szczęście w późnych godzinach wieczornych pojawiły się bardziej optymistyczne wieści.

"Mimo że nie trenował z kolegami z drużyny, udział Lamine'a w derbach nie jest zagrożony. Zawodnik z Rocafondy, czując się źle, wrócił do domu, ale oczekuje się, że będzie trenował normalnie w piątkowej sesji, w przededniu wielkiego meczu z Espanyolem" - pisało "Mundo Deportivo", uspokajając kibiców. Jose Alvarez mówił z kolei na antenie "El Chiringuito", że Hiszpan zmaga się z grypą, ale jego obecność w najbliższym starciu nie powinna być zagrożona.

Yamal prześcignął Polaka

Yamal to jeden z żołnierzy Flicka. Gdy tylko jest zdrowy, Niemiec na niego stawia. Rozegrał już 20 meczów w tym sezonie, zdobywając dziewięć bramek i 11 asyst. W liczbie goli prześcignął nawet Roberta Lewandowskiego, który jest nominalnym napastnikiem. Polak ma ich na koncie osiem. Spotkanie z Espanyolem zaplanowano na sobotę na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.