Media: Oto pierwszy transfer Barcelony w tym roku! To już pewne

FC Barcelona podczas letniego okienka transferowego sprowadziła przede wszystkim Joana Garcię oraz Marcusa Rashforda, ale w międzyczasie podpisała też umowę z Roonym Bardghjim. Szwedzki skrzydłowy w zamyśle miał wzmocnić zarówno rezerwową, jak i główną drużynę mistrza Hiszpanii. Teraz władze klubu zamierzają wykonać podobny ruch - ściągnąć nastoletni talent za niewielkie pieniądze i pozwolić mu zbierać doświadczenie na poziomie ligi hiszpańskiej.

To będzie nowy piłkarz Barcy. Egzotyczny kierunek

Jak informuje "Mundo Deportivo": już zimą zawodnikiem Barcy zostanie Egipcjanin Hamza Abdelkarim. To napastnik z rocznika 2008, który dopiero co (1 stycznia) osiągnął pełnoletność. Mimo młodego wieku zdążył już zadebiutować w barwach Al-Ahly, a nawet rozegrać mecz w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Mówi się, że jest jednym z największych egipskich talentów od czasu Mohameda Salaha.

Ile FC Barcelona zapłaci za 18-latka? Na razie nic. Po sezonie będzie miała jednak możliwość wykupić go na stałe za 1.5 mln euro, co powinno być formalnością. Al-Ahly tymczasem zachowa 15 procent od następnego transferu nastoletniej gwiazdy. "Porozumienie między stronami jest całkowite i pozostaje tylko poczekać, by oba kluby oficjalnie je potwierdziły. Hamza jest reprezentantem Egiptu do lat 17 i ma zostać wprowadzony do pierwszego zespołu, tak jak miało to miejsce z Roonym Bardghjim" - czytamy na portalu "Mundo Deportivo".

FC Barcelona kolejne spotkanie rozegra 3 stycznia. Jej rywalem będzie Espanyol.