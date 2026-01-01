Hiszpanie już wiedzą! Oto decyzja Realu ws. Viniciusa

Kariera Viniciusa w Realu Madryt przypomina prawdziwy rollercoaster. Przez rozwój i nadzieje związane z otrzymaniem Złotej Piłki, po niezadowolenie i gwizdy ze strony kibiców. Jaka przyszłość czeka Brazylijczyka w 2026 roku? Media postanowiły zaktualizować jego status.

Są nowe wieści vs. Viniciusa. "Klubem jego życia"

"Vini chce zostać w Realu Madryt, który jest klubem jego życia i tym, który pozwolił mu dotrzeć na sam szczyt, a Królewscy chcą zatrzymać jednego z najlepszych piłkarzy w swojej kadrze. Poszukiwanie na rynku transferowym podobnego zawodnika pod względem sportowym i marketingowym byłoby po prostu drogie. Real jest zdania, że ma już idealnego zawodnika do gry u boku Kyliana Mbappe" - czytamy na portalu realmadryt.pl, gromadzącym informacje dotyczące madryckiego klubu, który powołuje się na informacje dziennika "AS".

Według doniesień wspomnianego źródła madrytczycy nie chcą zwlekać z wykonaniem ruchu w sprawie wznowienia negocjacji, które trwały do Klubowych Mistrzostw Świata. Wygląda na to, że umowa która dziś obowiązuje do 2027 roku może zostać przedłużona. Co istotne - jak przekonuje "AS" - obecne nieścisłości w warunkach indywidualnych to około 15%, co czyni je możliwe do przezwyciężenia. To najbliższe miesiące mają być kluczowe dla przyszłości Brazylijczyka.

Vinicius w trwającym sezonie La Liga rozegrał 18 meczów. Zdobył w nich pięć goli i zaliczył sześć asyst. Warto pamiętać, że jego gol w 2022 rok dał Realowi wygraną w Lidze Mistrzów, gdy 1:0 pokonał on Liverpool w finale rozegranym na Stade de France pod Paryżem.