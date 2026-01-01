Gwiazdor Napoli powiedział szczerze, co myśli o Lewandowskim

Robert Lewandowski wszedł w 2026 roku z dorobkiem 13 meczów w La Liga i ośmiu goli. W sierpniu skończy 38 lat, ale wciąż może imponować formą. Jego długowieczność to jeden z wielu czynników, które wyróżnia go na tle innych napastników świata. Kapitan polskiej kadry może być inspiracją dla młodszych snajperów. Tak zresztą się dzieje.

- Lukaku jest jednym z nich. Cristiano Ronaldo to mój największy idol: nie ze względu na styl gry, a przez mentalność i głód goli. I Lewandowski: jego gra bez piłki jest niesamowita. On potrafi wszystko - tak w rozmowie ze Sports Illustrated, którą cytuje portal WP Sportowe Fakty, o swoich inspiracjach mówił napastnik Napoli Rasmus Hojlund.

Duńczyk to dziś gwiazda klubu spod Wezuwiusza, do którego jest wypożyczony z Manchesteru United. Na Wyspy Brytyjskie trafił w 2023 roku za astronomiczną kwotę ponad 75 milionów euro. Po pierwszym niezłym sezonie nadszedł drugi kompletnie nieudany i Ruben Amorim zdecydował się, że nie będzie chciał korzystać z jego usług w rozgrywkach 2025/2026.

Hojlund po powrocie do Włoch - do Manchesteru trafił z Atalanty - spisuje się bardzo dobrze. 19 meczów, siedem goli i trzy asysty - to bilans 22-latka, który wzoruje się na Lewandowskim. Nie jest pierwszym napastnikiem europejskiej klasy, który w samych superlatywach wypowiadał się o polskim napastniku.

Wszyscy doskonale pamiętają słowa Alvaro Moraty, który wielokrotnie otwarcie przyznawał, że Robert Lewandowski jest jego wzorem i idolem. - Uważam go za jednego z najlepszych snajperów w historii futbolu. Kiedy miałem szczęście grać przeciwko niemu, prosiłem go o wymianę koszulkami. Chciałbym mieć wiele jego atutów, ale ich nie mam - mówił bez ogródek w 2021 roku. Takie słowa od kapitana mistrzów Europy 2024, legendy reprezentacji Hiszpanii to spora nobilitacja.