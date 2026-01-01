Lewandowski i Szczęsny balowali tak, jakby nie było jutra

Przerwa zimowa w lidze hiszpańskiej jest bardzo krótka - piłkarze dostają tak naprawdę jedynie chwilę wytchnienia na święta oraz imprezę noworoczną. Barcelona ostatni mecz (2:0 z Villarrealem) zagrała 21 grudnia, a do gry wróci już 3 stycznia.

Tak bawili się Lewandowscy ze Szczęsnymi

To jednak nie oznacza, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny nie mogli się zabawić w trakcie imprezy noworocznej. Lewandowscy - słynący przecież ze zdrowego stylu życia - nie mieli problemu, żeby w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia bawić się niemal do rana.

I to dosłownie, bo Marina Łuczenko-Szczęsna opublikowała filmy ze wspólnej imprezy o 3:00 w nocy.

Na opublikowanych na Instagramie nagraniach widać, że polska kolonia w Barcelonie umie się dobrze bawić i w trakcie imprezy noworocznej postanowiła to pokazać.

Z Instagrama Anny Lewandowskiej dowiedzieliśmy się za to, że to ona jest "sprawczynią całego zamieszania".

Tylko że już niedługo opadnie kurz po noworocznym świętowaniu i wróci codzienna rzeczywistość - a dla Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego oznacza to przygotowania do ligowego meczu z Espanyolem. Derby Barcelony odbędą się już 3 stycznia o 21:00, więc czasu na regenerację po imprezie noworocznej jest niewiele.

Gospodarze w tym spotkaniu będą chcieli przerwać czarną serię w domowych meczach z Barceloną. Ligowego starcia na swoim stadionie Espanyol nie wygrał od... 2007 roku. To oznacza, że obecny stadion Espanyolu jeszcze nie widział takiego wydarzenia, bo RCDE Stadium został otwarty w 2009 roku.

Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.