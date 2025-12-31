Niesamowity wyczyn Lewandowskiego i Barcelony! Gol za golem

To był doskonały rok FC Barcelony. Zespół z Katalonii zdominował hiszpańskie podwórko. Podopieczni trenera Hansiego Flicka wygrali rozgrywki La Liga, Puchar Króla i Superpuchar. Sukcesu zabrakło jedynie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Niesamowity wyczyn Barcelony. Duma Katalonii z rekordem

Portal "OptaJose" poinformował o niezwykłym rekordzie FC Barcelony. "Duma Katalonii" zdobyła 169 goli w 60 meczach w 2025 roku we wszystkich rozgrywkach (wliczając bramki samobójcze). To nowy rekord La Liga, bez zespołów mających w składzie Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo w jednym roku kalendarzowym. To pokazuje, jak wyjątkowymi piłkarzami byli Argentyńczyk i Portugalczyk w szczycie swojej formy.

Do rekordu przyczynił się Robert Lewandowski

Spory wkład w imponujące liczby Barcelony miał Robert Lewandowski. Polak zdobył 27 bramek, tyle samo co jego rywal do gry w ataku Ferran Torres. 25 trafień zanotował Raphinha, a 21 goli zdobył drugi w plebiscycie Złotej Piłki za rok 2025 Lamine Yamal.

Wciąż nie wiadomo czy Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelonie na przyszły sezon. Polak od pierwszego stycznia będzie mógł rozmawiać z nowymi klubami, w związku z czym jego wkład w dorobek strzelecki "Dumy Katalonii" w 2026 roku może być mocno ograniczony.

Barcelona rozpocznie 2026 rok hitowym starciem w lidze z Espanyolem. Spotkanie derbowe zaplanowano na 3 stycznia na godz. 21:00. "Duma Katalonii" prowadzi w rozgrywkach La Liga, z czterema punktami przewagi nad drugim Realem Madryt. W 2026 roku podopiecznych trenera Flicka czeka też walka w Lidze Mistrzów, Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii.