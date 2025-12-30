Policjant przyjął pieniądze od Mbappe. Został zwolniony

Kylian Mbappe w wieku 24 lat miał na koncie dwa finały mistrzostw świata i cztery gole w meczach o złoty medal mundialu. Wrażenie robi zwłaszcza wyczyn z 2022 roku, gdy przeciwko Argentynie ustrzelił hat-tricka i o mały włos poprowadziłby Francję w pojedynkę do obrony tytułu. Temat tych mistrzostw wrócił za sprawą medialnych informacji.

Mbappe przekazał mu pieniądze. Zmusili go do emerytury

"Dowódca policji dywizyjnej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo francuskiej reprezentacji piłkarskiej, został ukarany i zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Otrzymał on od Kyliana Mbappe darowiznę w wysokości 60 300 euro, pobraną z premii za Mistrzostwa Świata 2022, której nie zgłosił swoim przełożonym" - napisał francuski dziennik "L'Equipe".

Źródło, podając informacje agencji AFB, która powołuje się na źródła bliskie sprawie, napisał, że funkcjonariusz otrzymał prezent od Mbappe. Chodziło o nieco ponad 60 tysięcy euro. Kwota została zgłoszona przez bankiera do wywiadu finansowego Ministerstwa Gospodarki dwa lata później. Wszczęte zostało śledztwo.

Mężczyzna 20 grudnia otrzymał nieprzyjemny prezent świąteczny. Został zmuszony do wcześniejszego przejścia na emeryturę. I to pomimo tego, że wcześniej jego prawnik zapewniał o legalności darowizny. Warto dodać, że policjant jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez francuską federację. Kontrakt wygasa z końcem przyszłorocznego mundialu.

Francja na MŚ 2026 powalczy o trzeci finał z rzędu. W 2018 roku sięgnęła po tytuł, pokonując Chorwację (4:2). Cztery lata później po rzutach karnych przegrała z Argentyną.