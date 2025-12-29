Od jakiegoś czasu hiszpańskie media trąbią, że Marc-Andre ter Stegen jest na wylocie z FC Barcelony. Niemiec nie ma zapewnionego miejsca w pierwszym składzie po transferze Joana Garcii, a ponadto Hansi Flick ma wyżej stawiać także Wojciecha Szczęsnego, który ma być "dwójką".

Ter Stegen musi odejść z Barcelony, by jechać na mundial

W tym sezonie kapitan FC Barcelony otrzymał tylko jedną szansę - z Guadalajarą w Pucharze Króla. To bardzo trudna sytuacja dla ter Stegena, bo przecież zbliżają się mistrzostwa świata i to on miał być "jedynką" w reprezentacji Niemiec po rezygnacji Manuela Neuera.

Julian Nagelsmann wielokrotnie wypowiadał się na temat sytuacji bramkarza i za każdym razem podkreślał, że musi on grać, by myśleć o wyjeździe na mundial. - Ważne, żeby grał – mówił, cytowany przez sport.sky.de. - Nieważne, czy będzie to w czołowym europejskim klubie, czy nie, to nie jest najważniejsze. Oczywiście, dobrze by było, gdyby grał też w miarę dobrze - mówił selekcjoner Niemców.

Media: ter Stegen odejdzie na wypożyczenie

Teraz zaskakującą informację nt. przyszłości ter Stegena podali dziennikarze niemieckiego oddziału Sky Sports. Według ich doniesień bramkarz ma być blisko transferu do jednego z klubów hiszpańskiej LaLigi.

"Bramkarz reprezentacji Marc-Andre ter Stegen jest najwyraźniej o krok od transferu do zagrożonego spadkiem klubu FC Girona, grającego w hiszpańskiej lidze. Według systematycznych doniesień hiszpańskich mediów, FC Barcelona prowadzi obecnie intensywne negocjacje z drużyną, która zajmuje trzecie miejsce od dołu w tabeli, w sprawie wypożyczenia do końca sezonu" - czytamy.

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że w Gironie ter Stegen mógłby się wykazać. Zespół zajmuje 18. miejsce w tabeli, ma 15 pkt na swoim koncie i w 17 meczach straciła 33 gole, a strzeliła tylko 15. "Ich obrona jest najgorsza w lidze. Co więcej, Girona leży zaledwie około 100 kilometrów na północ od Barcelony. Oddzielony ter Stegen nie byłby więc daleko od swoich dwóch synów" - twierdzi serwis.

Kontrakt ter Stegena z Barceloną obowiązuje do czerwca 2028 roku.