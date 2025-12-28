Tak Andres Iniesta potraktował Yamala. Oto co powiedział

Koniec roku to idealny moment do podsumowań. Z tego też powodu 28 grudnia w Dubaju odbyło się wręczenie nagród Globe Soccer. Była to już szesnasta edycja tego plebiscytu, który ma na celu docenienie najlepszych osób związanych w różny sposób z piłką nożną - jako piłkarze, trenerzy, działacze czy agenci.

Na tegorocznej gali Globe Soccer Awards wręczono również nagrody ligi hiszpańskiej za sezon 2024/25. Najlepszym trenerem został wybrany Hansi Flick, a najlepszym piłkarzem - Raphinha. Z kolei najbardziej efektowną interwencją poprzedniego sezonu popisał się Jan Oblak.

Andres Iniesta komplementuje Yamala

Wręczono również nagrodę dla najlepszego zawodnika do lat 23. W tej kategorii wybór nie mógł być inny - to Lamine Yamal bezsprzecznie był czołowym młodym piłkarzem ubiegłego sezonu na hiszpańskich boiskach. Statuetkę za zwycięstwo gwiazdce Barcelony wręczyła legendarna postać tego klubu, a także reprezentacji Hiszpanii - Andres Iniesta.

Po wręczeniu nagrody 18-latkowi Andres Iniesta pokusił się na wyrażenie opinii o umiejętnościach młodego Hiszpana. - To nie jest żadną tajemnicą. Talent Yamala jest wielkim przywilejem dla kibiców FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Gdy Camp Nou skanduje twoje imię... to coś wyjątkowego. To znak wdzięczności. To najpiękniejsza rzecz - stwierdził bohater finału mistrzostw świata z 2010 roku.

Lamine Yamal dziękuje za wyróżnienie

Lamine Yamal nie pozostał dłużny starszemu koledze - Niezwykle się cieszę, że nagrodę wręcza mi legenda taka jak Andres. Jest to dla mnie powód do dumy. Zawsze go oglądałem w telewizji i niezwykle podziwiałem - stwierdził 18-latek. Zwrócił się też do swojej rodziny - Najbardziej mnie cieszą gratulacje mojej mamy. Moi najbliżsi zawsze byli tuż przy mnie i mnie wspierali - zakończył Yamal.

Na gali Globe Soccer Awards Lamine Yamal otrzymał również nagrodę dla najlepszego piłkarza ofensywnego na świecie, a także trofeum im. Diego Maradony. Andres Iniesta został natomiast wyróżniony za całokształt kariery.