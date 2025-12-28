Wyznanie Lewandowskiego poruszyło cały świat. "Zszokowało mnie"

Cały piłkarski świat usłyszał o nietypowej prośbie FC Barcelony do Roberta Lewandowskiego, żeby ten nie strzelał więcej bramek pod koniec sezonu 2022/2023. Wszystko po to, żeby Katalończycy nie musieli wypłacać Bayernowi Monachium kolejnych pieniędzy z tytułu wypełnionych bonusów, gdyby Polak zdobył 25 goli w tamtych rozgrywkach. Ostatecznie w dwóch ostatnich meczach ligowych Lewandowski do siatki nie trafił.

Całą historię ujawnił Sebastian Staszewski w książce "Lewandowski. Prawdziwy", która jest nieautoryzowaną biografią kapitana reprezentacji Polski. 37-latek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim nie zaprzeczył całej historii. - Pomidor [śmiech]. Są takie rzeczy, o których nie chcę mówić. Za duży szacunek mam do Barcelony czy ludzi, którzy tam pracują. Wiedziałem, w jakiej sytuacji znajduje się klub - mówił.

Dziennikarz zszokowany słowami Roberta Lewandowskiego

Do słów Lewandowskiego odniósł się z kolei Staszewski na kanale Meczyki.pl. - Najbardziej zszokowało mnie to, że Lewandowski potwierdził tę sytuację, kiedy Barcelona prosiła go, by nie strzelał więcej goli. Ja wiedziałem, że to jest prawda, bo udało mi się to potwierdzić w trzech źródłach, ale że on to powiedział pod nazwiskiem... Jestem ciekaw, jak zareagują na to w klubie - powiedział dziennikarz.

- Zszokowało mnie to dlatego, bo dziś najbardziej życzliwą osobą Lewandowskiemu w Barcelonie jest Joan Laporta, który w najbliższym półroczu ma wybory na prezydenta Barcelony. Ludzie z jego otoczenia mówili mi, że opozycja będzie grała tą historią. To, że Robert powiedział to pod swoim nazwiskiem, było dla mnie wydarzeniem - podsumował.