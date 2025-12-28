Wielki sukces 11-latka z Polski! Zgłosiła się sama FC Barcelona

La Masia to jedna z najlepszych szkółek piłkarskich na świecie. Powstała w 1979 roku i od tamtej pory masowo "produkuje" gwiazdy światowego futbolu. W niej pierwsze kroki stawiali tacy piłkarze jak Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Pique, czy Sergio Busquets. Aktualnie akademia również nie ma sobie czego zarzucić, bo spod jej skrzydeł wyfrunął niedawno Lamine Yamal, Gavi (trafił do La Masii w wieku 11 lat), czy Fermin Lopez.

Kolejny Polak może trafić do La Masii

W La Masii mamy również Polaków - Michał Żuk, który jednak wybrał grę dla młodzieżowych reprezentacji Hiszpanii. "Jakiś czas temu Michał Żuk otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii do lat 17. Dla Polski był to cios, ponieważ coraz więcej wskazuje na to, iż wielki talent FC Barcelony nie jest zainteresowany grą dla naszego kraju. Nastolatek spędził co prawda w Polsce rok, a konkretnie w Pogoni Szczecin. Jednak wraz z rodziną szybko wrócił do Katalonii" - opisywaliśmy jego historię na łamach Sport.pl.

Jak się okazuje, do słynnej szkółki piłkarskiej może trafić kolejny zawodnik z Polski. Póki co został on zaproszony na testy. "Kajetan otrzymał zaproszenie na treningi z FC Barceloną – uznawanej za najlepszą akademią piłkarską na świecie. To efekt lat pracy, pasji, wyrzeczeń i wiary w proces" - informuje na Instagramie profil futvalley.

"Dla Kajetana to kolejny krok w wielkiej piłkarskiej drodze. Dla nas – ogromna duma i potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens. Gratulacje. To dopiero początek" - dodano.

Jak informuje serwis fcbarca.com - Kajetan Góral jest wychowankiem Szkoły Futbolu Staniątki. "Miał również epizod w Rakowie Częstochowa" - czytamy.

Futvalley to oficjalny obóz piłkarski RCD Espanyolu w Polsce, który oferuje treningi dla sportowców.