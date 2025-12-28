Za niewiele ponad pół roku wygaśnie czteroletni kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. W ostatnich tygodniach pojawia się wiele spekulacji ws. jego przyszłości, ale sam zawodnik się od nich dystansował w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji - mówił 37-latek.

Socios FC Barcelony wydali wyrok ws. Roberta Lewandowskiego

W mediach pojawiały się doniesienia, że napastnik byłby skłonny przedłużyć umowę z FC Barceloną i to przy obniżce pensji oraz drugoplanowej roli. Jak patrzy na to sam klub? "'Nie' dla przedłużenia kontraktu Lewandowskiego i 'tak' dla Rashforda" - ogłosiło w niedzielę po północy "Mundo Deportivo".

Skąd taka opinia? Gazeta przeprowadziła specjalną sondę wśród socios Barcelony, której wyniki właśnie poznaliśmy. Na pytanie, "czy przedłużyć kontrakt z Lewandowskim?" 59,3 proc. ankietowanych (178 osób) odpowiedziało 'nie', podczas gdy 31,6 proc. (95 osób) opowiedziało się 'tak' za dalszą obecnością napastnika w klubie. 5,3 proc. (16) nie wyraziło opinii na temat przyszłości Lewandowskiego, a 3,6 proc. (11) wskazało, że podejmą decyzję na podstawie warunków nowego kontraktu polskiego napastnika.

A Rashford i wykupienie go za 30 milionów euro? 54,6 proc. ankietowanych socios (164) popiera jego wykup, podczas gdy 35,6 proc. (107) jest przeciwnych przyjściu napastnika. 6,3 proc. (19) uważa, że najlepiej będzie podjąć decyzję o przyszłości Rashforda w Barcelonie pod koniec sezonu, a 3,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.