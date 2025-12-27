Padło "tak" ws. transferu Viniciusa. Dyrektor potwierdza

Vinicius Junior zaledwie rok temu "otarł się" o Złotą Piłką. Teraz jednak jego forma pozostawia nieco do życzenia. Brazylijczyk popadł nawet w niełaskę madryckich kibiców, którzy po meczu z Sevillą pożegnali go gwizdami. Problemy z nim mają także klubowi działacze, ponieważ skrzydłowy od pewnego czasu odwleka rozpoczęcie negocjacji ws. przedłużenia kontraktu. Ostatnio coraz głośniej zrobiło się więc o jego możliwym odejściu.

Pracuje w Arabii Saudyjskiej. Nagle wypalił ws. Viniciusa. Aż trudno uwierzyć

Według hiszpańskich mediów prezes Florentino Perez podejrzewa, że Vinicius chce poczekać do wygaśnięcia umowy i przejść do innego klubu za darmo. Dlatego też rzekomo miał przedstawić piłkarzowi ultimatum: albo przedłuży kontrakt do końca tego sezonu (obecny obowiązuje do 2027 r. - red.), albo zostanie wystawiony na sprzedaż. I wygląda na to, że już znaleźli się chętni na jego kupno.

Tak przynajmniej twierdzi słynny hiszpański dyrektor sportowy Ramon Planes. 58-latek w przeszłości pracował m.in. w FC Barcelonie, Getafe, Tottenhamie czy Realu Betis. Obecnie sprawuje tę funkcję w saudyjskim Al-Ittihad i w trakcie wywiadu w programie Onda Cero zdradził, że w ramach swoich obowiązków "uważnie monitoruje" właśnie Viniciusa.

Vinicius zagra w Arabii? "Widzę taką możliwość"

Podczas rozmowy Planes stwierdził wprost, że jego zdaniem sprowadzenie takiego gwiazdora do jednego z saudyjskich klubów jest jak najbardziej realne. - Tak, widzę możliwość, że piłkarze tacy jak Vinicius mogliby być tutaj, w Arabii Saudyjskiej. Widzę, jak ta liga się rozwija i możliwe jest, aby przychodzili tu piłkarze najwyższej klasy w szczytowej formie - zapewniał.

Gdyby rzeczywiście do takiego ruchu doszło, mówilibyśmy o nie lada sensacji. Vinicius ma dopiero 25 lat, a saudyjskie kluby raczej kojarzą nam się ze ściąganiem piłkarzy u schyłku swoich karier. Planes uważa jednak, że to się zmienia. - Obecnie panuje trend sprowadzania zawodników w bardzo dobrym wieku do grania w piłkę nożną. Nie sprowadza się już tylko zawodników w końcowej fazie kariery - dodał.

Vinicius, odchodząc do Arabii, musiałby się także liczyć z brakiem występów w europejskiej Lidze Mistrzów. Zdaniem dyrektora Al-Ittihad i ten problem może być wkrótce rozwiązany, bo saudyjskie kluby... zostaną do niej dopuszczone. - Wcale bym tego nie wykluczał. Sport się globalizuje - wypalił.