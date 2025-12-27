Kłopoty, kłopoty Barcelony! Złe wieści dla Flicka

Piłkarze FC Barcelony wracają do pracy po przerwie świątecznej. W poniedziałek (29 grudnia) odbędzie się otwarty trening bożonarodzeniowy dla kibiców. Wiadomo, że zabraknie na nim Gaviego i Andreasa Christensena, który może nie zagrać nawet do końca rozgrywek. Są jednak również pewne niewiadome.

Wątpliwy powrót Daniego Olmo i Ronalda Araujo

Największe wątpliwości budzi powrót dwóch zawodników. Od dłuższego czasu w składzie zespołu prowadzonego przez trenera Hansiego Flicka brakuje Ronalda Araujo. Środkowy obrońca ma przerwę w celu odzyskania formy psychicznej. Szkoleniowiec Dumy Katalonii nie wyznaczył mu konkretnej daty powrotu, wciąż nie wiadomo, czy pojawi się na świątecznym treningu.

Drugim piłkarzem, którego powrót pozostaje zagadką jest Dani Olmo. Hiszpan pauzuje od początku miesiąca, kiedy doznał kontuzji po strzeleniu gola Atletico Madryt. Przerwa miała potrwać kilka tygodni, w związku z czym Hansi Flick liczy, że pomocnik będzie do jego dyspozycji przed derbami z Espanyolem. Uraz zwichnięcia barku może się jednak okazać poważniejszy, a przerwa Olmo delikatnie przedłużyć.

Kapitalny rok FC Barcelony. Duma Katalonii zdominowała krajowe podwórko

2025 rok był znakomity dla kibiców Dumy Katalonii. Barcelona zdominowała krajowe podwórko, wygrywając mistrzostwo kraju, Puchar Króla, a także Superpuchar Hiszpanii. Podopiecznym trenera Flicka słabiej poszło jedynie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Interesująco zapowiada się również 2026 rok. Barcelona rozpocznie go na pozycji lidera La Liga, z czterema punktami przewagi nad drugim Realem Madryt. Pierwszym wyzwaniem dla podopiecznych trenera Flicka będzie mecz derbowy z rewelacyjnym w ostatnich tygodniach Espanyolem. Spotkanie 18. kolejki odbędzie się 3 stycznia, o godzinie 21:00.