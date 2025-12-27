Powrót na stronę główną

Wtedy Lewandowski zakończy karierę. Padła data

Kariera Roberta Lewandowskiego powoli dobiega końca. Mimo 37 lat Polak wciąż jest ważnym punktem FC Barcelony. Jednak nie wiadomo, czy jego kontrakt zostanie przedłużony. W ostatnim wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego napastnik powiedział wprost, ile jeszcze będzie grał.
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski jest już u schyłku swojej kariery. Wciąż jest ważną postacią FC Barcelony, choć początek tego sezonu miał trudny - złapał kilka kontuzji, które wybiły go z rytmu, a przy okazji jego zastępca Ferran Torres spisywał się dobrze i to on ma na swoim koncie więcej rozegranych minut.

Niepewna przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie

Hansi Flick odpowiednio dysponuje siłami swojego egzekutora. W ostatnich pięciu meczach Polak meldował się tylko dwukrotnie na placu gry. W starciu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów zagrał 66. minut, a w ostatnim pojedynku z Villarrealem pojawił się na murawie na ostatnich 29 minut. Wszystko też przez to, że leczył mikro uraz.

Robertowi Lewandowskiemu kończy się kontrakt z FC Barceloną i wciąż nie wiadomo, co dalej. Chętnych na usługi Polaka nie brakuje - mówi się o klubach z Turcji, Serie A, MLS czy Arabii Saudyjskiej. Jednak 37-latek jest spokojny o swoją przyszłość i na razie skupia się na grze dla FC Barcelony.

Hiszpańskie media przed świętami ogłaszały, że w lutym lub marcu Polak ma porozmawiać z Hansim Flickiem na temat przyszłości. "Łączy ich szczera relacja. I powiedzą sobie wszystko prosto w twarz. Jeśli Hansi uzna, że Lewy może być przydatny, ten nie będzie stwarzał zbyt wielu przeszkód w podpisaniu nowego kontraktu" - pisał kataloński "Sport".

"Napastnik byłby gotowy nadal pełnić drugoplanową rolę i pozostać swego rodzaju 'mentorem' dla młodych zawodników. Nawet jeśli do klubu trafi młody napastnik z potencjałem. Byłby idealnym wzorem do naśladowania, pomagającym mu rozwijać się w klubie. Obecnie zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii płacowej drużyny i wie, że jeśli otrzyma ofertę, będzie ona znacznie niższa" - pisali hiszpańscy dziennikarze.

Lewandowski zdradził, kiedy zakończy karierę. "To będzie sygnał"

W ostatnim wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego Robert Lewandowski zdradził, ile jeszcze pogra. - Do dziś jestem introwertykiem. I to dlatego, że jak skończę karierę, myślę, że za 2-3 lata, to kolejna książka mogłaby być inna. Byłoby w niej ciekawych elementów - powiedział (cyt. za Interią) w kontekście książki "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastiana Staszewskiego.

Ponadto zdradził, że w ostatnim czasie w ogóle nie kontaktował się ze swoim agentem na temat ofert. - Nie myślałem ani o kierunku arabskim, ani włoskim, ani amerykańskim. Nie rozmawiam ze swoim agentem na ten temat. Jest dużo czasu - zapewnił (cyt. za meczyki.pl).

- Nie chcę mieć poczucia, jak skończę grać w piłkę, że mogłem coś jeszcze zrobić. Gdy zacznie mnie to męczyć, to będzie sygnał. Teraz ten moment jeszcze nie nadszedł - zakończył.

