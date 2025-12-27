Wtedy Lewandowski zakończy karierę. Padła data

Robert Lewandowski jest już u schyłku swojej kariery. Wciąż jest ważną postacią FC Barcelony, choć początek tego sezonu miał trudny - złapał kilka kontuzji, które wybiły go z rytmu, a przy okazji jego zastępca Ferran Torres spisywał się dobrze i to on ma na swoim koncie więcej rozegranych minut.

Niepewna przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie

Hansi Flick odpowiednio dysponuje siłami swojego egzekutora. W ostatnich pięciu meczach Polak meldował się tylko dwukrotnie na placu gry. W starciu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów zagrał 66. minut, a w ostatnim pojedynku z Villarrealem pojawił się na murawie na ostatnich 29 minut. Wszystko też przez to, że leczył mikro uraz.

Robertowi Lewandowskiemu kończy się kontrakt z FC Barceloną i wciąż nie wiadomo, co dalej. Chętnych na usługi Polaka nie brakuje - mówi się o klubach z Turcji, Serie A, MLS czy Arabii Saudyjskiej. Jednak 37-latek jest spokojny o swoją przyszłość i na razie skupia się na grze dla FC Barcelony.

Hiszpańskie media przed świętami ogłaszały, że w lutym lub marcu Polak ma porozmawiać z Hansim Flickiem na temat przyszłości. "Łączy ich szczera relacja. I powiedzą sobie wszystko prosto w twarz. Jeśli Hansi uzna, że Lewy może być przydatny, ten nie będzie stwarzał zbyt wielu przeszkód w podpisaniu nowego kontraktu" - pisał kataloński "Sport".

"Napastnik byłby gotowy nadal pełnić drugoplanową rolę i pozostać swego rodzaju 'mentorem' dla młodych zawodników. Nawet jeśli do klubu trafi młody napastnik z potencjałem. Byłby idealnym wzorem do naśladowania, pomagającym mu rozwijać się w klubie. Obecnie zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii płacowej drużyny i wie, że jeśli otrzyma ofertę, będzie ona znacznie niższa" - pisali hiszpańscy dziennikarze.

Lewandowski zdradził, kiedy zakończy karierę. "To będzie sygnał"

W ostatnim wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego Robert Lewandowski zdradził, ile jeszcze pogra. - Do dziś jestem introwertykiem. I to dlatego, że jak skończę karierę, myślę, że za 2-3 lata, to kolejna książka mogłaby być inna. Byłoby w niej ciekawych elementów - powiedział (cyt. za Interią) w kontekście książki "Lewandowski. Prawdziwy" Sebastiana Staszewskiego.

Ponadto zdradził, że w ostatnim czasie w ogóle nie kontaktował się ze swoim agentem na temat ofert. - Nie myślałem ani o kierunku arabskim, ani włoskim, ani amerykańskim. Nie rozmawiam ze swoim agentem na ten temat. Jest dużo czasu - zapewnił (cyt. za meczyki.pl).

- Nie chcę mieć poczucia, jak skończę grać w piłkę, że mogłem coś jeszcze zrobić. Gdy zacznie mnie to męczyć, to będzie sygnał. Teraz ten moment jeszcze nie nadszedł - zakończył.