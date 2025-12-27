Hiszpanie wymierzyli nagły cios w Szczęsnego. "Z nim wygraliby Ligę Mistrzów"

Bramkarz odgrywa kluczową rolę w meczach piłki nożnej - jest on ostatnim obrońcą i ostatnim bastionem, strzeżącym dostępu do bramki. Mówi się, że musi być trochę szalony - to prawda, bo nie może bać się oberwania piłką, czy nawet od przeciwnika, kiedy rzuca się mu pod nogi. Futbol od wielu lat ewoluował i teraz bramkarze grają często jako ostatni obrońcy.

Hiszpanie wymierzyli cios w Szczęsnego. Chodzi o Ligę Mistrzów

Dziennikarze "Mundo Deportivo" opisali idealnego bramkarza jako: "Przy grającej wysoko obronie bramkarz musi być czujny, aby w razie potrzeby wyjść jako ostatni obrońca. Kompletny gracz, zarówno z rękami, jak i nogami. Podający i zatrzymujący. Dominujący w grze w powietrzu i na ziemi. Z niezwykłą siłą umysłu i psychiczną odpornością" - czytamy.

Tak serwis określił... Joana Garcię, którego okrzyknęli "najlepszym transferem od lat".

W ostatnim czasie FC Barcelona miała trochę problemów z bramkarzami - Ter Stegen doznał kontuzji, w jego miejsce wskoczył Inaki Pena. Klub potrzebował doświadczonego golkipera, więc sprowadził z emerytury Wojciecha Szczęsnego, który koniec końców sięgnął z Blaugraną po trzy trofea, a następnie przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata.

Dziennikarze "MD" idą o krok dalej i uderzają w Wojciecha Szczęsnego, stwierdzając, że: "Szkoda, że zawodnik z Sallent nie trafił do Barcelony w najgorszym możliwym momencie, bo z nim prawdopodobnie wygralibyśmy Ligę Mistrzów w zeszłym roku. W tym roku widzę to jako trudniejsze, ponieważ ogólna forma drużyny jest niższa" - czytamy.

"Joan Garcia ma charyzmę, refleks i broni pewnych goli, w przeciwieństwie do innych. Widzieliśmy to w meczu z Alaves lub w ostatni weekend przeciwko Villarrealowi" - zakończono.

Przypomnijmy, że FC Barcelona dotarła do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie odpadła po szalonym dwumeczu z Interem Mediolan. W rewanżu Włosi wygrali 4:3 po szalonej końcówce i dogrywce.