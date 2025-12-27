Lewandowski wylądował na okładce katalońskiego dziennika. Słowa poszły w świat

Robert Lewandowski do Barcelony trafił w lipcu 2022 roku. Od tego czasu rozegrał w jej barwach 164 mecze, zdobywając 109 goli i notując 22 asysty. Wciąż nie wiadomo, czy ten licznik przestanie bić z upływem trwającego sezonu. Umowa polskiego napastnika wygasa i wciąż nie jest przesądzone, czy zostanie prolongowana. Tymczasem w hiszpańskich mediach kwestia jego pozostania wzbudza duże emocje. Na tyle duże, że trafiła na okładkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Lewandowski zabrał głos. Słowa trafił na okładkę

"Moje pozostanie? To zależy od klubu" - to słowa Roberta Lewandowskiego z wywiadu u Bogdana Rymanowskiego, które trafiły na pierwszą stronę najnowszego katalońskiego dziennika "Sport". Na stronie internetowej pisma czytamy wytłumaczenie:

"Lewandowski wyjaśnia, że jego pensja nie będzie problemem i przyznaje, że jego głównym celem jest wygrać wszystko: LaLigę, Ligę Mistrzów i zakwalifikować się do kolejnych mistrzostw świata. Słowa, które potwierdzają jego ambicje, ale jednocześnie przenoszą ostateczną odpowiedzialność na planowanie sportowe Barcy".

Przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie kapitan naszej reprezentacji w kontekście pozostania w stolicy Katalonii mówił w następujący sposób: - Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie.

Wyrzucił z boiska Cristiano Ronaldo. Oto co go spotkało. "Przez prawie dwa lata"

Nie tak dawno w mediach pojawiły się spekulacje mówiące o tym, że gdyby Lewandowski nie podpisał nowego kontraktu w Barcelonie mógłby trafić do jednego z klubów Major League Soccer.