Absolutny hit nad hity! Media: Oto, kogo Real sprowadzi po sprzedaży Viniciusa

Real Madryt już wie, jak może spożytkować pieniądze po potencjalnym odejściu Viniciusa Juniora. Hiszpańskie media wprost wskazują nazwisko, które pojawić się może na agendzie transferowej. Xabi Alonso będzie mógł dowartościować inną formację i sięgnąć po piłkarza z absolutnego topu.
Fot. REUTERS/Susana Vera

Vinicius Junior w ostatnich miesiącach przeszedł w Realu Madryt drogę od bohatera i kandydata do Złotej Piłki do piłkarza kwestionowanego, wygwizdywanego i takiego, którego przyszłość w stolicy Hiszpanii wcale nie jest tak oczywista. Nie wiadomo czy Brazylijczyk podpisze nowy kontrakt z Realem. A gdyby się to finalnie nie stało, to "Królewscy" mają już mieć plan.

Real ma już plan. Chodzi o odejście Viniciusa i inwestycję w zespół

"Real Madryt potrzebuje rozgrywającego, dlatego według Pacojo Delgado plan B z Viniciusem staje się planem VI z Vitinhą. Duża suma pieniędzy, jaką oznaczałby odejście Viniego, pozwoliłoby madryckiej drużynie wzmocnić tę pozycję, która tak osłabła po odejściu Kroosa, Modricia i spółki, a także mogliby spróbować przyciągnąć portugalskiego pomocnika z PSG" - pisze portal cadenaser.com.

Według informacji tego źródła Vinicius odszedłby z Madrytu za nie mniej niż 100 milionów euro, a dzięki temu udałoby się sfinansować transfer Erlinga Haalanda lub właśnie Vitinhii. Hiszpańskie media zwracają uwagę na fakt, że Xabi Alonso potrzebuje dowartościować linię pomocy, a Portugalczyk u Luisa Enrique stał się absolutnie czołowym zawodnikiem świata.

Real Madryt 2025 rok zakończy w roli wicelidera La Liga. Do pierwszej Barcelony traci cztery punkty, a jesienią postać trenera była często kwestionowana. Ostatecznie Xabi Alonso - jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego - powinien wejść w nowy rok w roli szkoleniowca Realu. 

Najbliższe spotkanie madrytczycy rozegrają 4 stycznia, a ich rywalem będzie Real Betis.

