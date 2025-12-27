Absolutny hit nad hity! Media: Oto, kogo Real sprowadzi po sprzedaży Viniciusa

Vinicius Junior w ostatnich miesiącach przeszedł w Realu Madryt drogę od bohatera i kandydata do Złotej Piłki do piłkarza kwestionowanego, wygwizdywanego i takiego, którego przyszłość w stolicy Hiszpanii wcale nie jest tak oczywista. Nie wiadomo czy Brazylijczyk podpisze nowy kontrakt z Realem. A gdyby się to finalnie nie stało, to "Królewscy" mają już mieć plan.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Real ma już plan. Chodzi o odejście Viniciusa i inwestycję w zespół

"Real Madryt potrzebuje rozgrywającego, dlatego według Pacojo Delgado plan B z Viniciusem staje się planem VI z Vitinhą. Duża suma pieniędzy, jaką oznaczałby odejście Viniego, pozwoliłoby madryckiej drużynie wzmocnić tę pozycję, która tak osłabła po odejściu Kroosa, Modricia i spółki, a także mogliby spróbować przyciągnąć portugalskiego pomocnika z PSG" - pisze portal cadenaser.com.

70 minut i koniec! Sensacyjna porażka Świątek w Chinach

Według informacji tego źródła Vinicius odszedłby z Madrytu za nie mniej niż 100 milionów euro, a dzięki temu udałoby się sfinansować transfer Erlinga Haalanda lub właśnie Vitinhii. Hiszpańskie media zwracają uwagę na fakt, że Xabi Alonso potrzebuje dowartościować linię pomocy, a Portugalczyk u Luisa Enrique stał się absolutnie czołowym zawodnikiem świata.

Real Madryt 2025 rok zakończy w roli wicelidera La Liga. Do pierwszej Barcelony traci cztery punkty, a jesienią postać trenera była często kwestionowana. Ostatecznie Xabi Alonso - jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego - powinien wejść w nowy rok w roli szkoleniowca Realu.

Najbliższe spotkanie madrytczycy rozegrają 4 stycznia, a ich rywalem będzie Real Betis.