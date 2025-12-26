Wyrzucił z boiska Cristiano Ronaldo. Oto co go spotkało. "Przez prawie dwa lata"

Ujawnienie sprawy Negreiry wstrząsnęło hiszpańską piłką nożną. Zdaniem Realu Madryt, jest ona dowodem na wpływ FC Barcelony na arbitrów. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, poziom sędziowania w Hiszpanii od dawna nie jest wysoki.

O tym, jak trudno jest być sędzią ligi hiszpańskiej, opowiedział Xavier Estrada Fernandez. Były arbiter międzynarodowy, a obecnie radny miasta Lleida, zdradził historię z początków jego kariery.

To on wyrzucił Cristiano Ronaldo z boiska

Był to mecz Real Madryt - Almeria z sezonu 2009/10. Gospodarze wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie, ale po przerwie niespodziewanie stracili dwa gole. Almeria nie utrzymała jednak prowadzenia. Przy stanie 4:2 w 87. minucie spotkania Cristiano Ronaldo ze złością kopnął kryjącego go obrońcę gości. Sędzia nie miał wyjścia i pokazał mu drugą żółtą kartkę, a Portugalczyk opuścił boisko.

"Kiedy pokazałem czerwoną kartkę Cristiano Ronaldo, przez niemal dwa lata nie sędziowałem meczów Realu. Kiedy wróciłem do domu po tym spotkaniu, zadzwonił do mnie przewodniczący kolegium sędziowskiego, Sanchez Arminio. To było jakieś 10 minut po tym, jak wszedłem do domu" - możemy przeczytać słowa arbitra, przytoczone przez portal Tribuna.com.

Kara za czerwoną kartkę dla Ronaldo

"Powiedział mi, że nie podobało mu się co się stało i że ten incydent będzie na okładkach wszystkich gazet. Wskazał, że będą wyciągnięte konsekwencje. To jest ta ciemna strona piłki, nieznana, której ludzie nie chcą znać, która jest przez niektórych wykorzystywana w innych celach" - stwierdził Fernandez. - "Za karę nie sędziowałem spotkań Realu przez dwa lata".

Tutaj pamięć arbitra nieco zawiodła, gdyż było to 13 miesięcy. Wspomniane spotkanie z Almerią odbyło się 5 grudnia 2009 roku, a następny mecz Realu prowadzony przez Fernandeza odbył się w styczniu 2011 roku. Levante wówczas pokonało Królewskich 2:0 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Pucharu Króla. Sprawa awansu była jednak wyjaśniona w pierwszym meczu - Real wygrał 8:0.

Pomimo osłabienia w końcówce, Real Madryt wygrał wspomniany mecz 4:2. Niewyobrażalny bilans 31 zwycięstw, trzech remisów i czterech porażek osiągnięty przez Królewskich jednak nie wystarczył do zdobycia mistrzostwa w sezonie 2009/10. Barcelona również wygrywała 31 razy, ale poniosła zaledwie jedną porażkę - na wyjeździe z Atletico Madryt.