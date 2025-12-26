Barcelona naprawdę poprosiła o to Lewandowskiego. W końcu przerwał milczenie

W piątek 26 grudnia na kanale YouTube Rymanowski Live miała miejsce premiera wywiadu Bogdana Rymanowskiego z Robertem Lewandowskim. Dla kibiców Barcelony oraz reprezentacji Polski była to okazja do poznania bliżej 37-latka, gdyż w trakcie rozmowy wypowiedział się na wiele tematów.

Jednym z poruszonych wątków była sprawa dotycząca końcówki sezonu 2022/23. Był to pierwszy rok, który Lewandowski spędził w Barcelonie. W ostatnich dwóch kolejkach Polak nie zdobył żadnej bramki. Jak się okazuje, miał o to być poproszony przez działaczy. Jeżeli Lewandowski strzeliłby 25 ligowych bramek, mająca gigantyczne problemy finansowe Barca musiałaby wypłacić dodatkowe środki Bayernowi.

Robert Lewandowski przestał strzelać

Zapytany o tę kwestię, Lewandowski odpowiedział - Pomidor [śmiech]. Są takie rzeczy, o których nie chcę mówić. Za duży szacunek mam do Barcelony czy ludzi, którzy tam pracują. Wiedziałem, w jakiej sytuacji znajduje się klub. Wiele było sytuacji, które trzeba było swoim kosztem dla dobra tego klubu gdzieś... - tutaj wtrącił się Rymanowski - Chodziło o to, że gdybyś strzelał więcej bramek, to Barcelona musiałaby zapłacić poprzedniemu klubowi?

- Tak, w skrócie chodziło o jakąś premię. Wiadomo, że w tamtym okresie Barca szukała każdego euro, a to nie była mała kwota. To mi nic nie zmieniało, ja z tym nie mam problemu - wytłumaczył 37-latek. Wszystkie najważniejsze kwestie w lidze hiszpańskiej bowiem zostały już wtedy wyjaśnione. Barcelona z dużym zapasem zapewniła sobie mistrzostwo, a Lewandowski miał sporą przewagę nad rywalami w klasyfikacji strzelców.

Robert Lewandowski o prośbie Barcy

- Ale posłuchałeś? - drążył Rymanowski. - To trochę w głowie zostaje. Taki mały procent, który w głowie został, spowodował, że raz się zastanowiłem, czy powinienem strzelić bramkę, czy nie. To w piłce na najwyższym poziomie wystarczy. Czasem te 3 czy 5 procent decyduje, czy wygrasz mecz, czy strzelisz bramkę - zakończył temat kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski od przyjścia do FC Barcelony wystąpił w 165 meczach tej drużyny, strzelając 109 bramek. Zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla. Dwa razy zwyciężył w Superpucharze Hiszpanii, do tego został królem strzelców La Ligi w sezonie 2022/23. Kontrakt 37-latka obowiązuje do czerwca 2026 roku.