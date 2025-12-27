Choć nie rozpoczęło się jeszcze zimowe okienko transferowe, wiele klubów rozpoczęło już działania pod kątem przyszłego sezonu. To właśnie teraz podejmowane są decyzje dotyczące przedłużania wygasających w czerwcu kontraktów, czy też składania ofert piłkarzom, którzy od nowego sezonu pozostaną bez klubu. W Hiszpanii dylematy dotyczą przede wszystkim weteranów.

Do tej pory kluby, które chciały przedłużyć umowę ze swoimi najstarszymi zawodnikami, mogły zaoferować obniżkę pensji w wysokości 10 proc. obowiązującego kontraktu. Służy to jako zabezpieczenie przed obchodzeniem restrykcyjnych zasad dotyczących budżetów klubów. Bez takich zapisów nic nie stałoby bowiem na przeszkodzie, by doświadczeni zawodnicy zarabiali grosze, zwalniając środki nowym gwiazdom.

Nowe zasady w La Lidze

Władze ligi zauważyły jednak, że wielu starszych zawodników opuszcza ligę, gdyż klubom nie opłaca się przedłużać umów na takich warunkach. Maksymalna obniżka była za niska, by usprawiedliwiać pozostanie weteranów. Jak informuje portal La Razon, sytuacja ma się zmienić.

Nowe zasady, które będą obowiązywać od przyszłego sezonu, wprowadzają dwie modyfikacje ułatwiające funkcjonowanie klubom. Po pierwsze, w taki sposób chronieni będą zawodnicy, którzy obchodzili już 36. urodziny. Wyjątkiem są bramkarze - dla nich granica jest o dwa lata wyższa.

Po drugie, zmieniono również maksymalną kwotę, o którą można będzie obniżyć kontrakt. Ma być ona równa co najwyżej 3 proc. przychodów klubu. Ustanowiono też granicę dla klubów, które mogą się pochwalić wysokimi wpływami - wynosi ona trzy miliony euro rocznie.

Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie?

Oznacza to, że Barcelona będzie mogła nieco więcej oszczędzić, jeżeli podjęta zostanie decyzja o przedłużeniu umowy z Robertem Lewandowskim. Polak obecnie zarabia 26 milionów euro rocznie. Do tej pory przepisy zezwalały na obniżenie pensji o 2,6 miliona euro. Zgodnie z nowymi regułami, Duma Katalonii będzie mogła oszczędzić o 400 tysięcy euro więcej na rok.

Nie jest to wielka kwota, ale w przypadku Lewandowskiego każdy argument ku przedłużeniu umowy z Barceloną jest na wagę złota. Polak jest ponoć gotowy przyjąć ofertę obniżającą jego zarobki, by tylko zostać w klubie.

Pozostanie w swoich klubach ułatwiono między innymi Daniemu Parejo z Villarrealu czy też Alexisowi Sanchezowi i Cesarowi Azpilicuecie z Sevilli. Dzięki tym przepisom, weteranowie nie będą musieli wywracać swojego życia do góry nogami, by zakończyć karierę na swoich warunkach.