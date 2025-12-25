Marco van Basten wskazał najlepszego piłkarza świata. Nie każdy się zgodzi

Rok 2025 bezsprzecznie należał do Ousmane Dembele. Francuz, który od początku kariery uważany był za piłkarza z potencjałem na wielkość, w końcu po latach wzniósł się na wyżyny i pokazał, co tak naprawdę potrafi. Był głównym motorem napędowym Paris Saint-Germain, które poza zdominowaniem krajowego podwórka spełniło wreszcie marzenia o wygraniu Ligi Mistrzów. Dembele zaś został za to mocno doceniony. Otrzymał zarówno Złotą Piłkę, jak i nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza roku.

Dembele zgarnął wszystko

W obu plebiscytach drugie miejsce zajął Lamine Yamal. Młody gwiazdor FC Barcelony był przez wielu typowany do zdobycia obu nagród, ale wydaje się, że właśnie Liga Mistrzów, z której Katalończycy odpadli w półfinale, przechyliła szalę na korzyść Dembele. Jednak wynikami plebiscytów nie przejmuje się Marco van Basten. Legendarny napastnik w programie "Rondo" na holenderskim kanale na YouTube ZiggoSport mocno podkreślił, iż najlepszy na świecie obecnie i tak jest Yamal.

Van Basten nie przejmuje się plebiscytami. Dla niego on jest najlepszy

- Yamal jest dla mnie absolutnie najlepszym piłkarzem na świecie, nie mam co do tego wątpliwości. Wszystko, na co mam w jego wypadku nadzieję, to, że będziemy mogli cieszyć się oglądaniem go tak długo, jak to możliwe - powiedział słynny Holender, odnosząc się jednocześnie do kontuzji, które w ostatnich miesiącach nieco uprzykrzały Hiszpanowi życie.

Mimo kłopotów zdrowotnych 18-latek i tak wykręca w tym sezonie kosmiczne liczby. Na 20 meczów, w których zagrał, tylko pięć razy kończył bez gola lub asysty. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił już 9 goli oraz zanotował 11 asyst. Kolejna okazja do podbicia dorobku już w sobotę 3 stycznia, gdy Barcelona zagra na wyjeździe w La Liga derbowy mecz z Espanyolem.