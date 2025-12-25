Powrót na stronę główną

Lewandowski tylko patrzy. Oto priorytet Flicka. Barcelona zrobi wszystko

Dla polskich kibiców FC Barcelony tematem numer jeden w ostatnich miesiącach jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Na konkretne działania klubu ws. Polaka przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tymczasem priorytetem dla Hansiego Flicka ma być pozostanie na Camp Nou innego ofensywnego zawodnika.
Fot. Hannah McKay / REUTERS

W kadrze FC Barcelony wciąż nie brakuje niewiadomych w kontekście przyszłych rozgrywek. Polskich kibiców najbardziej interesuje przyszłość Roberta Lewandowskiego. Sam piłkarz chciałby pozostać w klubie, w dodatku jest gotowy na obniżenie pensji, jednak wciąż nie wiadomo czy podobne stanowisko ma Duma Katalonii. Napastnika łączy się m.in. z Milanem i Interem Miami. Priorytetem dla Hansiego Flicka ma być w tym momencie inny z ofensywnych piłkarzy. 

Zobacz wideo Ten napastnik podbił serca polskich kibiców przed Lewandowskim. Żelazny: Był dla nas piłkarskim bogiem i błędem w Matriksie

Marcus Rashford priorytetem dla Hansiego Flicka 

Dla Hansiego Flicka głównym celem transferowym ma być obecnie zatrzymanie w klubie Marcusa Rashforda. Anglik zasilił Dumę Katalonii przed sezonem, na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Rashford błyskawicznie wpasował się do prowadzonej przez Niemca drużyny. 

Barcelona potrzebuje piłkarza o takiej specyfice 

Flickowi ma imponować duża wszechstronność zawodnika. Rashford może zagrać na niemal wszystkich pozycjach w ofensywie, jest to tym cenniejsze, jeśli weźmie pod uwagę licznej kontuzje, które prześladują zespół z Camp Nou. Jesienią z problemami zdrowotnymi walczyli Lewandowski, Yamal i Raphinha. Jeżeli Barcelona finalnie zdecyduje się na transfer, to będzie musiała zapłacić 30 milionów euro.

Zobacz też: Sensacyjny scenariusz ws. Viniciusa! Nagły zwrot

- Barcelona już pracuje nad zatrzymaniem Marcusa Rashforda. Jest priorytetem dla Hansiego Flicka - piszę dziennikarz "Marca", Matteo Moretto. 

FC Barcelona ma za sobą znakomity rok, okraszony dominacją na krajowym podwórku. Zabrakło jedynie sukcesu w Lidze Mistrzów. Podopieczni trenera Flicka znajdują się obecnie na pierwszym miejscu w tabeli La Liga, z czterema punktami przewagi nad drugim Realem Madryt. 

Duma Katalonii rozpocznie 2026 rok ligowym starciem w derbach Barcelony z Espanyolem. Następnie Barcelona przystąpi do rywalizacji w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athleticiem Bilbao. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!