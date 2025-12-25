Lewandowski tylko patrzy. Oto priorytet Flicka. Barcelona zrobi wszystko

W kadrze FC Barcelony wciąż nie brakuje niewiadomych w kontekście przyszłych rozgrywek. Polskich kibiców najbardziej interesuje przyszłość Roberta Lewandowskiego. Sam piłkarz chciałby pozostać w klubie, w dodatku jest gotowy na obniżenie pensji, jednak wciąż nie wiadomo czy podobne stanowisko ma Duma Katalonii. Napastnika łączy się m.in. z Milanem i Interem Miami. Priorytetem dla Hansiego Flicka ma być w tym momencie inny z ofensywnych piłkarzy.

Marcus Rashford priorytetem dla Hansiego Flicka

Dla Hansiego Flicka głównym celem transferowym ma być obecnie zatrzymanie w klubie Marcusa Rashforda. Anglik zasilił Dumę Katalonii przed sezonem, na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Rashford błyskawicznie wpasował się do prowadzonej przez Niemca drużyny.

Barcelona potrzebuje piłkarza o takiej specyfice

Flickowi ma imponować duża wszechstronność zawodnika. Rashford może zagrać na niemal wszystkich pozycjach w ofensywie, jest to tym cenniejsze, jeśli weźmie pod uwagę licznej kontuzje, które prześladują zespół z Camp Nou. Jesienią z problemami zdrowotnymi walczyli Lewandowski, Yamal i Raphinha. Jeżeli Barcelona finalnie zdecyduje się na transfer, to będzie musiała zapłacić 30 milionów euro.

- Barcelona już pracuje nad zatrzymaniem Marcusa Rashforda. Jest priorytetem dla Hansiego Flicka - piszę dziennikarz "Marca", Matteo Moretto.

FC Barcelona ma za sobą znakomity rok, okraszony dominacją na krajowym podwórku. Zabrakło jedynie sukcesu w Lidze Mistrzów. Podopieczni trenera Flicka znajdują się obecnie na pierwszym miejscu w tabeli La Liga, z czterema punktami przewagi nad drugim Realem Madryt.

Duma Katalonii rozpocznie 2026 rok ligowym starciem w derbach Barcelony z Espanyolem. Następnie Barcelona przystąpi do rywalizacji w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athleticiem Bilbao.