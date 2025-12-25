Flick pokazał, jakim jest człowiekiem. Oto co zrobił w Boże Narodzenie

Przedświąteczny okres był dla Hansiego Flicka intensywny nie tylko pod względem pracy trenerskiej. Szkoleniowiec m.in. wspólnie z Robertem Lewandowskim i Dro Fernandez odwiedził lokalne szpitale. Na tym jednak nie koniec. Trener jest znany z doceniania osób, które spotyka na swojej zawodowej drodze. Tym razem okazał szacunek lokalnym dziennikarzom.

Hansi Flick zorganizował świąteczne spotkanie dla dziennikarzy

Trener FC Barcelony postanowił poprosić klub o zorganizowanie świątecznego spotkania dla dziennikarzy, które odbyło się w sobotę (20 grudnia). Wydarzenie miało miejsce w sali prasowej.

Spotkanie rozpoczęła oficjalna konferencja prasowa, po której Niemiec postanowił spędzić trochę czasu prywatnego z dziennikarzami. W trakcie wydarzenia złożył im bożonarodzeniowe życzenia, a także okazał swój szacunek do ich zawodu i wykonywanej na co dzień pracy.

Przed Barceloną intensywny początek roku

Piłkarze Barcelony odpoczywają obecnie po wymagającej pierwszej części sezonu. Początek roku zapowiada się dla nich intensywnie. Do gry wrócą 3 stycznia. Dumę Katalonii na starcie czekają derby z Espanyolem, kilka dni później (7 stycznia), podopieczni trenera Flicka zagrają w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athleticiem Bilbao.

FC Barcelona znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Zespół z Katalonii ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Oprócz ligi i Superpucharu rywalizuje również w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla.