Sensacyjny scenariusz ws. Viniciusa! Nagły zwrot

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla Viniciusa Jr. Pierwszy raz zawrzało ws. Brazylijczyka podczas październikowego El Clasico z Barceloną. Lider Królewskich impulsywnie zareagował na ściągnięcie z boiska przez trenera Alonso. Kolejnym ciosem w relacjach Real - Vinicius był ostatni ligowy mecz z Sevillą. Ofensywnego zawodnika pożegnały gwizdy. Prawdziwa burza rozpętała się jednak po spotkaniu, na Instagramie. Vini zamienił zdjęcie w koszulce Realu, na profilowe w koszulce Brazylii.
Wydarzenia z ostatnich miesięcy sprawiły, że Vinicius ma coraz większe wątpliwości, jeżeli chodzi o pozostanie w barwach Realu Madryt. Rąbka tajemnicy uchylił dziennikarz "Chiringuito" Marcos Benito, który utrzymuje bliskie relacje z brazylijskimi zawodnikami zespołu z Estadio Santiago Bernabeu.
- Na ten moment (grudzień 2025) Vinicius ma wątpliwości co zrobić ze swoją przyszłością. Według informacji Josepa Pedrerola Real nie prowadzi obecnie rozmów ws. nowych umów. Klub miał skontaktować się z Viniciusem, żeby przekazać, że negocjacje odbędą się po sezonie. Rozpoczną się w trakcie mundialu, wówczas poznamy stanowisko obu stron - stwierdził dziennikarz "Chiringuito" Marcos Benito.
Benito poinformował również, że dużym problemem dla Viniciusa ma być brak wsparcia kibiców. Zawodnik miał początkowo chcieć przedłużyć wygasającą w 2027 roku umowę, ale ostatnie wydarzenia zmieniły sytuację. Hiszpański dziennikarz odniósł się też do kontrowersji wokół zdjęcia na Instagramie.
- Nikt nie doradzał mu zmiany zdjęcia na Instagramie. To była jego decyzja, na gorąco po spotkaniu. Miały wyrazić wątpliwości, które Vinicius kieruje w stronę kibiców. Związane oczywiście z pozostaniem w Realu Madryt, jeśli tak to ma dalej wyglądać - podkreśla Benito.
Real Madryt wciąż na pokładzie z Viniciusem wróci do rywalizacji w 2026 roku 4 stycznia. Pierwszym rywalem Królewskich w nowym roku będzie Betis. Podopieczni Alonso znajdują się na drugim miejscu w tabeli, z czterema punktami straty do Barcelony.