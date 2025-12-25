Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Marc-Andre ter Stegen - takiej obsady bramki może zazdrościć FC Barcelonie cała Europa. Nie ma na świecie drugiej takiej drużyny, która miałaby na tej pozycji aż trzech tak klasowych bramkarzy. To kłopot bogactwa, ale też problem dla dwóch rezerwowych (w tym przypadku Szczęsnego i ter Stegena), którzy nie mogą liczyć na regularną grę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

To on może zastąpić Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena w FC Barcelonie

Szczęsny ma ważną umowę z FC Barcelona do czerwca 2027 roku. Marc-Andre ter Stegen ma kontrakt jeszcze dłuższy - do 30 czerwca 2028 roku. Wydaje się jednak, że Niemiec nie zostanie w Barcelonie aż tak długo. Może odejść na wypożyczenie już w styczniu przyszłego roku, a całkowicie opuścić klub po zakończeniu sezonu 2025/2026. Wciąż też nie wiadomo, co będzie z przyszłością Szczęsnego.

Hiszpański dziennik "Sport" pisze, że do kadry FC Barcelony może dołączyć 19-letni bramkarz Aron Jakobiszwili, obecnie wypożyczony do FC Andorry. Zawodnik, który dołączył do FC Barcelony w 2018 roku, jeszcze nie doczekał się debiutu w La Lidze.

- Jakobiszwili spisuje się znakomicie na wypożyczeniu w Andorze. Ma duże szanse na znalezienie się w kadrze Barcelony na przyszły sezon. Bramka to pozycja, na której spodziewane są zmiany. Garcia, rzecz jasna, z pewnością zostanie, bo jest teraźniejszością i przyszłością zespołu. Jednak zarówno Ter Stegen jak i Szczęsny prawdopodobnie odejdą. To otwiera pytanie dotyczące tego, kto mógłby być zmiennikiem Garcii - czytamy.

Zobacz także: Jest Wigilia, a tu nagle taki komunikat ws. Ewy Pajor

Węgier zagrał w tym sezonie w 14 meczach w drugiej lidze hiszpańskiej, wpuścił 17 bramek i miał trzy czyste konta. Piłkarz ma też 77 proc. obronionych strzałów i 91,5 proc. skutecznych podań.

FC Andorra po 19 kolejkach z 24 punktami zajmuje 13. miejsce w La Lidze 2.