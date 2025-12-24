W 2024 roku Cristiano Ronaldo założył swój kanał YouTube. Wtedy pobił kilka rekordów - w 90 minut uzyskał milion subskrypcji - najszybciej w historii, a w 12 godzin przebił granicę 10 milionów. Teraz subskrybuje go 77,6 mln użytkowników. Raz na jakiś czas Portugalczyk wrzuca filmy na swój kanał. Niedawno zamieścił wywiad z Piersem Morganem.

Lamine Yamal bryluje na YouTube

Teraz swój kanał YouTube założył... Lamine Yamal. "Mundo Deportivo" relacjonuje, że młoda gwiazda Barcelony osiągnęła milion subskrybentów w mniej niż 48 godzin. Jak się okazuje, jest to rewelacyjny wynik. Zdecydowanie lepszy od osiągnięć np. gwiazd Realu Madryt.

18-latek zamieścił zaledwie jeden film - trwa on 10 minut i jest "wycieczką po domu".

To wystarczyło, by wzbudzić zainteresowanie. "To naprawdę niesamowite osiągnięcie, które dodatkowo podkreśla globalny wpływ piłkarza Barcelony" - piszą Hiszpanie.

Serwis porównał osiągnięcie Lamine'a Yamala do wyników innych piłkarzy, którzy też próbują działać na YouTube. "Jude Bellingham otworzył swój kanał ponad rok temu, przesłał 13 filmów i obecnie ma 913 000 subskrybentów. Vinicius Jr. po ponad sześciu latach na platformie i 44 filmach osiągnął 2,4 miliona subskrybentów. Neymar z ponad 15 latami na YouTube i 450 filmami ma 4,5 miliona subskrybentów. Nawet Sergio Aguero, jeden z piłkarzy najbardziej oddanych temu formatowi, zaczął w 2010 roku, opublikował 478 filmów i ma około 4,35 miliona obserwujących" - wymieniono.

"Lamine z kolei potrzebował mniej niż dwóch dni i jednego filmu, aby osiągnąć wyniki supergwiazd" - zakończono.