Oto kogo chce zgarnąć Barcelona. Ma tylko 16 lat

FC Barcelona znana jest z rozwijania młodych talentów - nie tylko takich, które od początku swojej kariery grają w jej barwach. W Katalonii dostrzegli okazję i nie chcą przegapić kolejnego uzdolnionego piłkarza. Czy mamy do czynienia z nowym Yamalem? Tego jeszcze nie wiemy, ale w Barcelonie - jeśli wierzyć informacjom "Mundo Deportivo" - chcą sprowadzić piłkarza, który dopiero za kilka dni skończy 16 lat.

Barcelona chce wielki talent. Lada dzień skończy 16 lat

"FC Barcelona nadal pracuje nad poszukiwaniem młodych talentów, które mogą być interesujące dla przyszłości klubu, a w tym scenariuszu, jak ujawniliśmy w "Mundo Deportivo", Barca byłaby w dobrej pozycji, by pozyskać obiecującego Anglika Ajaya Tavaresa, skrzydłowego Norwich City, który 28 grudnia skończy 16 lat" - czytamy w katalońskim dzienniku.

Dodatkowym ułatwieniem dla Barcelony miałby być fakt, że zawodnik posiada paszport portugalski, a więc nie jest zawodnikiem spoza Unii Europejskiej. Co ciekawe w Norwich otwarcie wypowiadają się na temat utalentowanego piłkarza. Zdają się przeczuwać, że utrzymanie go w klubie może nie należeć do łatwych zadań.

- Jest bardzo młody. To wciąż bardzo młody wiek, ale chcemy zatrzymać nasze najlepsze talenty. To jedna z ważnych rzeczy na przyszłość i o czym rozmawiamy z właścicielami: chcą, aby zawodnicy w naszej akademii również rozwijali się i docierali do pierwszej drużyny. Oczywiście chcemy zatrzymać Ajaya - powiedział Philippe Clement, trener pierwszego zespołu Norwich.

Ajay Tavares, choć nie skończył jeszcze 16 lat, gra już w drużynie Norwich U-18. Ma za sobą także cztery mecze w reprezentacji Anglii do lat 17.