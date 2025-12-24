Yamal tłumaczy, czemu nie może mieć dziewczyny. Zaskakujący powód

Lamine Yamal to jeden z najlepszych piłkarzy świata młodego pokolenia. Skrzydłowy FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii mimo zaledwie 18 lat ma już kilka związków miłosnych. "Na dobre zaczęło się od starszej od niego o 12 lat, Fati Vazquez, co spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem fanów. Następnie, gwiazda filmów dla dorosłych, Claudia Bavel ujawniła, że Yamal zabiegał o spotkanie z nią. Później przez kilka miesięcy gwiazdor Barcelony spotykał się z argentyńską raperką Nicki Nicole" - pisał o nim Jacek Hafka ze Sport.pl.

Lamine Yamal zdradził, czemu nie ma dziewczyny

Yamal z Nicki Nicole rozstał się na początku listopada. Od tamtej pory w mediach nie było nowych informacji o jego życiu prywatnym.

Tymczasem Yamal na kanale na YouTube dodał film z wycieczki po swoim zagraconym mieszkaniu. Jest bowiem w trakcie przeprowadzki do nowego domu, który kiedyś należał do Shakiry i Gerarda Pique. Na filmie Yamal jest ubrany w koszulkę reprezentacji Kolumbii - Luisa Diaza.

Yamal na filmie zdradził nietypowy powód, czemu nie ma dziewczyny.

- Staram się zasypiać wcześnie, żeby móc obudzić się w środku nocy. Uwielbiam to, to mój ulubiony plan. Dlatego nie mogę mieć dziewczyny, bo budzę się w nocy - powiedział Yamal.

Zdradził on również, jaką najcenniejszą rzecz ma w swoim domu.

- To piłka z półfinału Euro 2024 z meczu Hiszpania - Francja. To najcenniejsza rzecz w moim domu. Strzeliłem nią gola Francji - dodał Yamal.

Kanał Yamala zgromadził już ponad 800 tys. subskrybentów.