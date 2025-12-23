To już oficjalne! Perełka Realu zaprezentowana w nowym klubie

3 - w zaledwie tylu meczach w tym sezonie wystąpił utalentowany, 19-letni Endrick w Realu Madryt. Brazylijczyk, który ma już 14 występów w narodowych barwach, bardzo często był na ławce rezerwowych Realu Madryt, ale nie pojawiał się w ogóle na boisku. Endrick wyraźnie przegrywał rywalizację na środku ataku z Kylianem Mbappe, a trener Xavi Alonso wolał czasem wprowadzić nawet innego klasycznego napastnika - Gonzalo Garcię. Nic zatem dziwnego, że Brazylijczyk był bardzo rozczarowany swoją sytuacją i chciał zmienić klub, by częściej pojawiać się na boisku. W sumie jego bilans dla Realu Madryt to 40 meczów, siedem goli i asysta.

Wiadomo już, gdzie będzie grał Endrick

W poniedziałek Fabrizio Romano, znany dziennikarz, specjalizujący się w informacjach transferowych, poinformował, że Olympique Lyon pozyska Endricka na zasadzie wypożyczenia na pół roku bez możliwości wykupu i że Real Madryt będzie płacił połowę jego pensji.

We wtorek po południu Olympique Lyon przedstawił Endricka jako swojego nowego piłkarza. Wypożyczył go za milion euro. Klub poinformował o tym w serwisie X. Dał krótki filmik świąteczny, na którym widać Brazylijczyka. Post został podpisany: "W tym roku Boże Narodzenie przypada 23 grudnia".

Filmik można zobaczyć w linku poniżej.

Olympique Lyon, siedmiokrotny mistrz Francji (ostatni raz dawno temu, bo w 2008 roku) zajmuje piąte miejsce w Ligue 1. Do prowadzącego RC Lens traci dziesięć punktów.

Zespół Lyonu ma problemy ze skutecznością. Dotychczas w 16 spotkaniach zdobył 22 bramki. Z czołowej "10" ligi francuskiej mniej razy trafił tylko Angers (17.). Teraz działacze Lyonu liczą, że problemy ze skutecznością rozwiąże Endrick.

Olympique Lyon w następnej kolejce ligi francuskiej zagra 3 stycznia (godz. 17) na wyjeździe z AS Monaco.