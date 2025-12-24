"W dwa miesiące zarabiasz tyle, co w rok w piłce. Ale ryzykujesz życiem"

Koke to były hiszpański napastnik, który w swojej karierze występował w takich klubach jak: Sporting, Malaga, Olympique Marsylia czy Rayo Vallecano. Najwięcej spotkań rozegrał jednak dla greckiego Arisu Saloniki, bo aż 176 (39 bramek i 25 asyst). Karierę zakończył w 2017 roku.

Były piłkarz La Ligi opowiada, jak wygląda życie w więzieniu

Problemy z prawem Koke rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. Wtedy został aresztowany, jako domniemany przywódca siatki przemytników narkotyków. Straż Obywatelska w Hiszpanii przejęła wtedy tonę haszyszu i broni. W efekcie Koke spędził rok i osiem miesięcy w więzieniu, a następnie został zwolniony za kaucją w wysokości 15 tysięcy euro.

Jego problemy wróciły dwa lata temu. Wtedy został skazany na sześć lat więzienia za kierowanie międzynarodową grupą handlującą marihuaną. Grupa przemycała narkotyki w ciężarówkach w całej Europie.

Koke w rozmowie z Canal Plus France przyznał, że podczas kariery piłkarza zarabiał milion euro rocznie.

- W innym zawodzie w dwa miesiące zarabia się tyle, ile w ciągu roku w piłce nożnej. Ale niestety ryzykuje się swoim życiem. Mam kontakty wszędzie, ale nie jestem Pablo Escobarem! [kolumbijski baron narkotykowy określany "królem kokainy" - red.] Kiedy słyszysz "międzynarodowy handlarz narkotyków", myślisz: Co ja, do cholery, zrobiłem? - powiedział Koke.

Zdradził też, jak wygląda jego życie w więzieniu, gdy inni zatrzymani wiedzą, że jest byłym piłkarzem.

- Nie ma to znaczenia. Znałem wszystkich, ale bycie piłkarzem niczego nie zmienia. Było tam wielu Francuzów, nawet z Marsylii. Widziałem w więzieniu wiele koszulek Olympique Marsylia. We Francji mogą cię za to szybko zabić. Tutaj, w więzieniu, też mogą cię zabić, ale ja się nie boję. Więzienie jest otwarte dla głupców. Wracam do więzienia, nie wiem, na jak długo, ale mam wyrok do 2027 roku - dodał.

Według niego każdy człowiek zasługuje na drugą szansę.

- Chciałbym przekazać społeczeństwu, że jesteśmy normalnymi ludźmi, że musi istnieć zasada domniemania niewinności, że nikt nie powinien być wykluczany tylko dlatego, że trafił do więzienia. Każdy zasługuje na drugą szansę - dodał.