Lewandowski został trenerem i wypalił: "Pośladki są najważniejsze"

Lewandowski prężnie działa nie tylko w świecie futbolu, ale poza nim. Piłkarz ma wiele kontraktów sponsorskich, w tym między innymi z "G2A" - platformą do sprzedaży oraz zakupu gier. To właśnie w ramach tej współpracy Polak spotkał się ze wspomnianym "Grefgiem". To hiszpański influencer, który prowadzi transmisje na Twitchu, tworzy skecze, a także okazyjnie chwyta się sportu. Miał okazję wyjść na ring bokserski w ramach freakfightowego pojedynku.

Lewandowski upomniał influencera. Tak to się robi

"Grefg" skorzystał niedawno z usług nietypowego trenera personalnego. Robert Lewandowski uczył go, jak poprawnie wykonywać poszczególne ćwiczenia na siłowni. Jak możemy zobaczyć w social mediach influencera: Polakowi nie spodobało się, jak ten wykonuje plank, czyli ćwiczenie izometryczne angażujące wiele mięśni jednocześnie. Poszło o pośladki.

- Plecy proste, dobrze. Ale co z pośladkami? Pośladki są najważniejsze. Nie zapominaj o nich - mówił Lewandowski. Hiszpan odparł na to żartobliwie, że znany piłkarz dotyka jego pośladków. Ostatecznie jednak rada 37-latka pomogła. "Grefg" poprawił technikę i prawidłowo wykonał plank. Kibicom jednak zdecydowanie było do śmiechu. "Obmacany przez legendę" - mogliśmy przeczytać w komentarzach na Instagramie.

Robert Lewandowski do rywalizacji na boisku wróci 3 stycznia. Jego FC Barcelona zmierzy się wtedy na wyjeździe z Espanyolem w ramach osiemnastej kolejki La Liga.