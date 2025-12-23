Lewandowski bohaterem hitowego transferu? Boniek wypalił: "Miałby kłopot"

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku i zrobił dla klubu wiele dobrego. Na ten moment wywalczył z nim pięć trofeów, na czele z dwoma tytułami mistrza Hiszpanii. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku i cały czas toczą się dywagacje na temat tego, czy "Duma Katalonii" powinna przedłużyć tę umowę. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wiadomo, iż "Lewy" bardzo chce zostać w drużynie, nawet jeśli miałby odgrywać drugoplanową rolę.

Na to ma nadzieję Boniek. "Kapitan ładnie się starzeje"

Jednocześnie pojawiają się pierwsze rozmowy piłkarza z innymi klubami. "Mundo Deportivo" poinformowało niedawno, że Lewandowski i jego agent mają za sobą spotkanie z przedstawicielem Chicago Fire, drużyny występującej w lidze MLS.

Oczywiście nie da się wykluczyć, że Lewandowski pozostanie w Barcelonie, ale jego wiek ma spore znaczenie. Zbigniew Boniek podkreśla, iż nie ma szans na to, by kapitan reprezentacji Polski imponował taką skutecznością, jak w przeszłości i będzie schodził powoli z wielkiej futbolowej sceny.

- Kapitan ładnie się starzeje i mam nadzieję, że w kolejnym sezonie zobaczymy go w USA albo w jednym z krajów arabskich. Jeszcze gdzieś dwa lata pogra, żeby dorobić - stwierdził Boniek w rozmowie z Robertem Błońskim na łamach portalu sport.tvp.pl.

Włoska Serie A nie dla Lewandowskiego? "Nie wydaje mi się prawdopodobne"

Jeszcze jakiś czas temu z włoskich mediów przedostawały się informacje, że sprowadzeniem Lewandowskiego jest zainteresowany AC Milan. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż to idealne miejsce dla Polaka na kontynuację gry w Europie. Boniek jest innego zdania.

- Gdyby trafił na San Siro, miałby kłopot. We Włoszech gra się trudniej niż w Hiszpanii. Moim zdaniem jego przejście do Milanu nie wydaje mi się prawdopodobne, tym bardziej, że Włosi tyle nie płacą, ile Hiszpanie. W Milanie w środku pola biega 40-letni Luka Modrić, ale bycie środkowym napastnikiem w Serie A to notoryczne starcia ze stoperami mierzącymi po 190 cm, rozpychającymi się łokciami, faulującymi. Nie wiem, czy to byłoby wyzwanie dla Roberta - ocenił.

W tym sezonie Lewandowski pojawił się na boisku w 18 spotkaniach FC Barcelony. Strzelił osiem goli i zanotował dwie asysty.