W Hiszpanii od rana trąbią o spotkaniu Lewandowskiego z Flickiem! "Prosto w twarz"

Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego. Polak gra coraz mniej w FC Barcelonie i mówi się, że klub nie przedłuży z nim kontraktu. 37-latek ma jedną z większych pensji w zespole, co w połączeniu z problemami finansowymi Blaugrany sprawia, że - zdaniem hiszpańskich mediów - klub może się go bez żalu pozbyć. Miały pojawić się nawet oferty z MLS, Arabii Saudyjskiej, Turcji czy Włoch.

Nowe informacje nt. przyszłości Lewandowskiego. Jest gotów odpuścić

Teraz dziennikarze katalońskiego "Sportu" ujawniają nowe informacje. "Plan jest taki, aby w lutym lub marcu podjąć decyzję w zależności od rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Piłkarz nadal czuje się w formie, mimo że początek sezonu upłynął pod znakiem problemów zdrowotnych. Jest w doskonałej kondycji fizycznej i charakteryzuje się żelazną dyscypliną" - czytamy.

Serwis informuje, że Robert Lewandowski jest gotowy pójść na ustępstwa dot. roli czy płacy. "Napastnik byłby gotowy nadal pełnić drugoplanową rolę i pozostać swego rodzaju 'mentorem' dla młodych zawodników. Nawet jeśli do klubu trafi młody napastnik z potencjałem. Byłby idealnym wzorem do naśladowania, pomagającym mu rozwijać się w klubie. Obecnie zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii płacowej drużyny i wie, że jeśli otrzyma ofertę, będzie ona znacznie niższa" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

"Oczywiście nie oznacza to, że zrezygnuje z bycia w centrum uwagi, ale nie jest już tym samym piłkarzem, który trzy lub cztery lata temu mógł wywołać burzę, jeśli nie był w pierwszym składzie, lub był zmieniany" - zaznacza serwis.

Media: Lewandowski spotka się z Flickiem

Według katalońskiego "Sportu" kluczem do jego pozostania lub odejścia z FC Barcelony jest... rozmowa z Hansim Flickiem. "Łączy ich szczera relacja. I powiedzą sobie wszystko prosto w twarz. Jeśli Hansi uzna, że Lewy może być przydatny, ten nie będzie stwarzał zbyt wielu przeszkód w podpisaniu nowego kontraktu" - podkreślono.

"Flick będzie musiał być szczery wobec Roberta, którego trenował już w Bayernie i z którym zbudował w Barcelonie jeszcze bardziej opartą na zaufaniu relację. Uważa on bowiem, że przybycie Hansiego było kluczem do przeżycia drugiej młodości i powrotu do formy w Barcy. Bez niego być może odszedłby z klubu" - zakończono.

Serwis pisze, że rozmowa Lewandowskiego z Flickiem miałaby się odbyć na początku 2026 roku.