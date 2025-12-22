Endrick odchodzi z Realu! Wszystko dogadane

Olympique Lyon od pewnego czasu wykazywał zainteresowanie Endrickiem i wiele wskazuje na to, że Brazylijczyk jeszcze przed końcem obecnego roku przeniesie się do klubu z francuskiej Ligue 1. Fabrizio Romano poinformował na platformie X, że Real Madryt wypożyczy utalentowanego zawodnika na pół roku bez możliwości wykupu. Przy okazji podał też inny ważny zapis transferu.

Real Madryt kontroluje przyszłość Endricka

Romano podkreślił, że Real pokryje 50 procent wynagrodzenia Endricka. To bardzo dobra informacja dla Olympique Lyon. Francuzi co prawda nie mają szansy na to, by zakontraktować Brazylijczyka na stałe, ale jednocześnie ich budżet nie ucierpi zbyt mocno.

Real nie chce by talent Endricka się marnował, stąd też decyzja o tym, by 19-latek powalczył o możliwość regularnej gry we francuskiej Ligue 1. "Królewscy" widzą w nim przyszłość, a duża liczba minut na boisku jest rzecz jasna niezbędna do rozwoju.

Tymczasem Endrick nie mógł na to liczyć w tym sezonie. Młody zawodnik wystąpił tylko w trzech spotkaniach. Na placu gry przebywał przez 99 minut. W poprzedniej kampanii z kolei Carlo Ancelotti korzystał z niego zdecydowanie częściej.

Francuzi również rozpisują się o Endricku

"L'Equipe" potwierdziło informację przekazaną przez Romano nt. Endricka. Według Francuzów Olympique Lyon dogadał się z Realem Madryt na określoną liczbę spotkań dla Brazylijczyka. W Lyonie liczą, że będą mogli z niego skorzystać już 3 stycznia, kiedy dojdzie do meczu ligowego z AS Monaco.

Obecnie siedmiokrotni mistrzowie Francji zajmują piąte miejsce w Ligue 1. Walczą o europejskie puchary, a głodny gry zawodnik może im pomóc w osiągnięciu celu.