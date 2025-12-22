Kolejny klub chce Lewandowskiego. Borek ujawnia

Telenowela z przyszłością Roberta Lewandowskiego trwa. Wciąż nie wiadomo, czy polski napastnik przedłuży umowę z FC Barceloną. Wiele wskazuje jednak na to, że może to być jego ostatni sezon w drużynie mistrzów Hiszpanii i aktualnego lidera La Ligi.

Kolejny klub chce pozyskać Roberta Lewandowskiego

Kilka tygodni temu zagraniczne media pisały, że poważnie zainteresowany sprowadzeniem Lewandowskiego jest AC Milan. Kilka dni temu z kolei dziennikarze poinformowali, że angaż kapitana reprezentacji Polski sonduje Chicago Fire.

Tymczasem dziennikarz Mateusz Borek w poniedziałek podał nowe informacje w sprawie przyszłości Lewandowskiego. Okazuje się, że kolejny klub chce pozyskać Polaka w czerwcu przyszłego roku. Jest to Orlando City.

- Ja już wspominałem między słowami o jednym klubie i z tego co mi doniesiono kilka dni temu, jest duże zainteresowanie z Orlando City, gdzie grał Kaka. To też Floryda, jest ciepło, mają fajny stadion - powiedział Borek w Kanale Sportowym.

Orlando City to dziewiąty zespół Konferencji Wschodniej fazy zasadniczej minionego sezonu MLS. W składzie jest mnóstwo obcokrajowców, ale brakuje wielkich gwiazd światowej piłki. Najbardziej znany jest reprezentant Chorwacji - Marko Pasalić, były piłkarz Borussii Dortmund i Rijeki.

Błyskawicznie temat przenosił Lewandowskiego do MLS podchwyciły hiszpańskie media.

"Mnóstwo ofert od klubów MLS za odejście Lewandowskiego z Barcelony. Orlando City dołączyło do Chicago Fire w staraniach o Orlando City. Może zaoferować mu wysoki kontrakt" - napisał dziennik "Sport".

"Przedstawiciele Lewandowskiego otrzymali już telefon z Orlando City z prośbą o zbadanie możliwości pozyskania go po 30 czerwca. Podobno są gotowi zaoferować mu wysoką pensję. Lewandowski niczego nie wyklucza, choć zapowiedział już, że poczeka z transferem do samego końca, co oznacza, że nie podejmie decyzji o swojej przyszłości przed końcem sezonu" - dodaje "AS".

Lewandowski w tym sezonie zagrał w 18 spotkaniach, zdobył osiem bramek i miał dwie asysty. Jego FC Barcelona jest liderem La Ligi z czteropunktową przewagą nad Realem Madryt.