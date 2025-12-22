Cała Hiszpania huczy o sekrecie Lewandowskiego. Sam go zdradził

"Napastnik Barcelony jest jednym z zawodników w czołowej formie w swoim wieku (...). Polak wyróżnia się godną pozazdroszczenia muskulaturą, którą na tym etapie kariery jest w stanie utrzymać niewielu zawodników" - zachwyca się Lewandowskim kataloński "Sport".
Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na kanale YouTube "TheGrefg", który ma blisko 20 milionów subskrybentów. Lewandowski odpowiedział w nim na pytania związane ze swoim stylem życia oraz rygorem treningowym, któremu się poddaje - pokazał też prowadzącemu poszczególne ćwiczenia. Nic dziwnego, że ten materiał od razu zauważyły hiszpańskie media.
- Ważne jest to, co robiłem przez ostatnie 10 lat, a nie to, co robię teraz: zdrowe odżywianie się, wysypianie się, mocny trening - cytuje wypowiedź polskiego napastnika "Sport".
Jednym z elementów rozruchu przed treningami w Barcelonie jest piłkarski tenis. W tej gierce Lewandowski jest jednym z najlepszych w drużynie - wysoki poziom trzyma też Wojciech Szczęsny.
- Miałem 21 albo 22 lata, gdy pierwszy raz pomyślałem o swojej przyszłości. Każdego dnia piłem na śniadanie mleko, ale czułem się zmęczony, gdy potem trenowałem - przyznał. Z tego powodu wyeliminował nawet białą czekoladę i oczywiście: gluten.
Lewandowski wypowiedział się też nt. końca kariery. - To zależy, jak się będę czuł. Fizycznie czuję się dobrze, psychicznie też, ale to, co powie mi serce, również ma wpływ. Na ten moment nie mam wielkich planów na przyszłość - stwierdził.
Obecnie Robert Lewandowski ma dłuższą chwilę odpoczynku. Barcelona do gry wróci dopiero 3 stycznia, gdy w La Liga zagra na wyjeździe z Espanyolem.