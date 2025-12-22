Cała Hiszpania huczy o sekrecie Lewandowskiego. Sam go zdradził

"Napastnik Barcelony jest jednym z zawodników w czołowej formie w swoim wieku (...). Polak wyróżnia się godną pozazdroszczenia muskulaturą, którą na tym etapie kariery jest w stanie utrzymać niewielu zawodników" - zachwyca się Lewandowskim kataloński "Sport".

Lewandowski zdradził swój sekret Hiszpanom. To się liczyło najbardziej

Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na kanale YouTube "TheGrefg", który ma blisko 20 milionów subskrybentów. Lewandowski odpowiedział w nim na pytania związane ze swoim stylem życia oraz rygorem treningowym, któremu się poddaje - pokazał też prowadzącemu poszczególne ćwiczenia. Nic dziwnego, że ten materiał od razu zauważyły hiszpańskie media.

- Ważne jest to, co robiłem przez ostatnie 10 lat, a nie to, co robię teraz: zdrowe odżywianie się, wysypianie się, mocny trening - cytuje wypowiedź polskiego napastnika "Sport".

Jednym z elementów rozruchu przed treningami w Barcelonie jest piłkarski tenis. W tej gierce Lewandowski jest jednym z najlepszych w drużynie - wysoki poziom trzyma też Wojciech Szczęsny.

- Miałem 21 albo 22 lata, gdy pierwszy raz pomyślałem o swojej przyszłości. Każdego dnia piłem na śniadanie mleko, ale czułem się zmęczony, gdy potem trenowałem - przyznał. Z tego powodu wyeliminował nawet białą czekoladę i oczywiście: gluten.

Lewandowski wypowiedział się też nt. końca kariery. - To zależy, jak się będę czuł. Fizycznie czuję się dobrze, psychicznie też, ale to, co powie mi serce, również ma wpływ. Na ten moment nie mam wielkich planów na przyszłość - stwierdził.

Obecnie Robert Lewandowski ma dłuższą chwilę odpoczynku. Barcelona do gry wróci dopiero 3 stycznia, gdy w La Liga zagra na wyjeździe z Espanyolem.