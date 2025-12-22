Hiszpanie piszą, co się dzieje w bramce Barcelony. Złe wieści dla Szczęsnego

Joan Garcia był jednym z bohaterów niedzielnego, hitowego meczu La Ligi: Villarreal - FC Barcelona. Bramkarz mistrzów Hiszpanii bronił znakomicie i przyczynił się do ważnego zwycięstwa 2:0 (1:0), po którym FC Barcelona wciąż ma cztery punkty przewagi nad wiceliderem - Realem Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Hiszpanie rozpisują się o Garcii. Złe wieści dla Szczęsnego i ter Stegena

Hiszpańskie media bardzo chwalą Garcię. Nie ma wątpliwości, że jest on teraz niekwestionowanym numerem jeden w bramce FC Barcelony. To zła informacja, w kontekście gry dla Wojciecha Szczęsnego i Marca ter Stegena, którzy w tym momencie wydają się być daleko w tyle w rywalizacji z Garcią.

"Bramkarz Barcelony popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami, uniemożliwiając Villarrealowi zdobycie bramki i udowadniając, dlaczego jest bramkarzem numer 1. Bramkarz błyszczał i potwierdził słowa Flicka, który powtarzał wiele razy, że to Garcia jest jego bramkarzem numer jeden" - pisze dziennik "Mundo Deportivo".

Hiszpanie przypominają znakomitą interwencję Garcii z 37. minucie, kiedy obronił strzał Buchanana oraz dwie parady Hiszpana w drugiej połowie. 24-letni bramkarz FC Barcelony w sobie tylko znany sposób zatrzymał strzał z bliska Rafaela Marina, ale i tak w tej sytuacji byłby spalony.

Garcia w tym sezonie zagrał w 15 spotkaniach, wpuścił 14 bramek i sześć razy zaliczył czyste konto.

Zobacz także: Legia powinna się wstydzić. Raków totalnie ją zdeklasował

FC Barcelona w pierwszym meczu w nowym roku zagra 3 stycznia (godz. 21) na wyjeździe z Espanyolem. Cztery dni później (7 stycznia, godz. 20) w półfinale Superpucharu Hiszpanii zmierzy się z Athletic Bilbao.

Relacja na żywo z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.