Skandal w meczu Barcelony? "Płaciła za mało"

W niedzielne popołudnie FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Villarrealem 2:0. Gole zdobywali Raphinha i Lamine Yamal, a gospodarze kończyli mecz w osłabieniu. Czerwoną kartkę otrzymał Renato Veiga, a decyzja sędziego wywołała złość znanego hiszpańskiego dziennikarz. Tomas Roncero, który nie ukrywa, że wspiera Real Madryt, zabrał głos w przestrzeni publicznej. Nie gryzł się w język.

Roncero znów zaczął mówić o Negreirze. "Niesamowite"

"Zaczynam myśleć, że Barca płaciła Negreirze zbyt mało. Niesamowite, że lata mijają i powtarza się ten sam skrypt. Karny, którego nie było (Raphinha robi piruet szukając kontaktu) i bezpośrednia czerwona kartka. Wczoraj Marcao zrobił brutalny wślizg na Rodrygo i była tylko żółta..." - napisał na portalu X, a tłumaczenie jego stanowiska zamieścił portal fcbarca.com.

W tym miejscu warto przypomnieć, o co chodzi w sprawie Negreiry, jak określana jest jedna z afer, o których od dawna głośno jest w Hiszpanii i nie tylko.

"Barcelona jest oskarżana o to, że przez 17 lat płaciła wiceprezesowi Komitetu Technicznego Arbitrów - to właśnie tę funkcję pełnił Jose Maria Enriquez Negreira. Miał on otrzymać od klubu aż 7,5 milionów euro. Pieniądze przestał dostawać, gdy przestał być wiceprezesem komitetu. Zdaniem śledczych 'jedynym zamiarem Barcelony w płaceniu byłemu wiceprezesowi Komitetu Technicznego Arbitrów było uzyskanie korzyści sportowych'" - pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus. Katalończycy utrzymywali, że płatności dotyczyły raportów dotyczących sędziowania.

Florentino Perez, prezydent Realu Madryt, nie tak dawno zabrał głos i także wypowiedział się na temat "sprawy Negreiry". - Boże Narodzenie to zawsze czas refleksji. Największym zmartwieniem naszej drużyny jest sytuacja z arbitrami. Doskonale znacie bardzo poważną sytuację, do której doszło w związku ze 'sprawą Negreiry'. Trwała przez prawie dwie dekady. Ta sprawa zasługuje na sprawiedliwość - mówił cytowany przez madrycki dziennik "Marca".

Po 18 kolejkach tego sezonu Barcelona przewodzi ligowej tabeli, wyprzedzając Real Madryt o cztery punkty, a Atletico Madryt o dziewięć.