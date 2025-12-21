Gdzie obejrzeć FC Barcelona - Villarreal? O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W sobotni wieczór Real Madryt triumfował 2:0 nad Sevillą i zbliżył się do FC Barcelony w tabeli La Liga. Strata wynosi tylko jeden punkt. Jednak już w niedzielę Katalończycy staną przed szansą, by znów odskoczyć odwiecznemu rywalowi. Zadanie nie będzie łatwe. Przeciwnikiem będzie rewelacja tego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Villarreal - FC Barcelona. Ostatni mecz obu drużyn w 2025

W 18. kolejce Barcelona zmierzy się z Villarrealem, a więc trzecią drużyną tabeli. Co warto podkreślić, "Żółta łódź podwodna" traci do zespołu Hansiego Flicka osiem punktów, ale ma aż o dwa mecze rozegrane mniej. Faworytem mimo wszystko będą Katalończycy. To już dla nich ostatnie starcie w 2025 roku, podobnie jak i dla Villarrealu.

Na kogo postawi Flick? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne - na placu gry zabraknie Pedriego. Powód? Lekki ból mięśni. Nie pojawią się też Ronald Araujo, Dani Olmo, Gavi czy Andreas Christensen. A czy zobaczymy w meczu Polaka? Media stawiają, że jednak faworytem do pojawienia się na murawie jest Ferran Torres. Tym bardziej że ostatnio Hiszpan bryluje formą, a Robert Lewandowski wraca po małej kontuzji. Na murawie raczej nie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Joan Garcia jest w pełni sił, a to on jest numerem jeden w bramce Barcelony w La Liga.

Jeśli Katalończykom uda się odnieść zwycięstwo, wówczas ponownie przewaga nad Realem wyniesie cztery punkty. Jedno jest pewne. Rok zakończą na prowadzeniu w tabeli. Barcelona i Villarreal mierzyły się aż 56-krotnie w przeszłości. Bilans? 34 zwycięstwa Katalończyków, 12 porażek i 10 remisów. Ostatnim razem triumfował Villarreal - mecz 18 maja 2025 zakończył się wynikiem 3:2.

Zobacz też: Porto ściągnęło legendę. W Portugalii wiedzą, co to oznacza dla Bednarka i Kiwiora.

Gdzie obejrzeć Villarreal - FC Barcelona. O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz Villarreal - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 21 grudnia. Początek o godzinie 16:15. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Stream będzie dostępny na Canal+Sport oraz na Polsat Box Go po uprzednim wykupieniu odpowiednich pakietów. Zapraszamy również na relację tekstową na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.