A jednak! Flick zdecydował ws. Lewandowskiego przed hitem La Ligi

Piłkarze FC Barcelony mają kapitalną serię w rozgrywkach La Ligi. Wygrali w nich bowiem siedem spotkań z rzędu, a w sześciu zdobyli przynajmniej trzy gole. Dzięki temu zostali liderami La Ligi. W niedzielne popołudnie FC Barcelonę czeka wyjazdowe starcie z jedną z najmocniejszych drużyn rozgrywek, zajmujący trzecie miejsce - Villarreal.

Hiszpańskie media mają dwie wątpliwości ws. składu FC Barcelony

Jedno jest pewne. Oba zespoły zagrają w mocno osłabionych składach. W drużynie Villarreal kilku piłkarzy jest kontuzjowanych (m.in. Thomas Partey, Sergi Cardona Juan Foyth), a Pape Gueye i Ilias Akhomach pojechali na Puchar Narodów Afryki. W FC Barcelonie nie wystąpią Ronald Araujo, Dani Olmo, Gavi, Andreas Christensen i przede wszystkim Pedri.

Hiszpańskie media przewidując wyjściową jedenastkę FC Barcelony, wątpliwości mają tylko, czy znajdzie się w niej Fermin Lopez czy Marcus Rashford oraz, czy na pewno w ataku zagra Ferran Torres. Gdyby Flick zdecydował się na Rashforda, to wtedy Raphinha lub Lamine Yamal zagraliby w roli ofensywnego pomocnika.

"Reszta składu wyjściowej jedenastki wydaje się dość klarowna, a jedynym znakiem zapytania pozostaje, kto zajmie dziewiątą pozycję – o tę pozycję walczą Ferran Torres i Robert Lewandowski. Zasadniczo Torres jest faworytem do zwycięstwa, zwłaszcza po jego znakomitej grze w ostatnich meczach, w których strzelił cztery gole w dwóch ostatnich meczach - pisze "AS".

"Nad atakiem wisi znak zapytania. Wątpliwości dotyczą tego, czy zagra Ferran Torres czy Lewandowski. Zmiany w ataku w ostatnich meczach były ciągłe. Yamal i Raphinha zmieniali pozycje, a Ferran i Lewandowski grali na zmianę w środku ataku" - dodaje Mundo Deportivo.

Hiszpanie są pewni, że w bramce zagra Joan Garcia, a w obronie: Jules Kounde, Gerard Martin, Pau Cubarsi oraz Alejandro Balde. Na pozycji defensywnego pomocnika znów wystąpi Eric Garcia, a obok niego znajdzie się też Frenkie de Jong, który zastąpi kontuzjowanego Pedriego.

Początek meczu Villarreal - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przewidywany skład FC Barcelony wg dzienników: AS, Mundo Deportivo i Marca:

Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Raphinha.