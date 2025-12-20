Flick wściekł się na decyzję FIFA. "To jakiś żart"

FC Barcelona w niedzielę 21 grudnia zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem w 17. kolejce LaLiga. Dla Katalończyków będzie to ostatni mecz w tym roku kalendarzowym. Dzień wcześniej na zwołaną z tej okazji konferencję prasową wyszedł trener Hansi Flick i ujawnił m.in. informacje na temat zdrowia Roberta Lewandowskiego. Po innym z pytań pozwolił sobie zaś na bardzo dosadną opinię, która rozgrzała do czerwoności hiszpańskie media.

Piłkarz FC Barcelony pominięty. Flick się nie hamował. "To jakiś żart"

O co takiego chodziło? Otóż Flick miał skomentować wyniki plebiscytu na najlepszą jedenastkę mijającego roku - FIFA World XI. Znaleźli się w niej dwaj piłkarze FC Barcelony - Pedri i Lamine Yamal. Flick skupił się jednak na największym nieobecnym, czyli Raphinhi. - Dla mnie to nic wielkiego, bo nie zastanawiam się zbytnio nad tym, kto jest najlepszym piłkarzem ani jaka jest najlepsza jedenastka, ale FIFA World XI to jakiś żart. Kiedy zobaczyłem, że Raphinhi nie ma w składzie, to było to dla mnie niewiarygodne - stwierdził wprost, cytowany przez "Mundo Deportivo".

W poprzednim sezonie Raphinha strzelił aż 34 gole i miał 26 asyst we wszystkich rozgrywkach. Został także królem strzelców Ligi Mistrzów. Mimo to dla brazylijskiego skrzydłowego miejsca już zabrakło. Spośród graczy ofensywnych wyróżniono wspomnianego już Yamala, a także Kyliana Mbappe i Cole'a Palmera.

Tak Flick podsumował Raphinhę. "Był najbardziej wpływowym zawodnikiem"

Zdaniem Flicka 29-latek został pokrzywdzony. - Raphinha był najbardziej wpływowym zawodnikiem w naszej drużynie w zeszłym sezonie. W Lidze Mistrzów miał udział przy 22 golach (13 strzelił, przy 9 asystował - red.). Jeśli spojrzeć na mecze, bramki i asysty, to był niesamowity, ale dla mnie jego wpływ na grę był jeszcze większy. To niesprawiedliwe wobec niego. Dla mnie to żart. Nie mogę uwierzyć, że nie ma go w najlepszej jedenastce świata. Po takim sezonie na to zasługiwał. Myślę, że wszyscy się ze mną zgadzacie. To niewiarygodne - tłumaczył.

Niestety dla Raphinhi niezbyt udana okazała się tegoroczna jesień. Piłkarz z powodu kontuzji uda stracił sporo spotkań. Mimo to w 13 meczach zdobył 6 bramek i dołożył 3 asysty.

Najlepsza jedenastka roku wg FIFA World XI: