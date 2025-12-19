FC Barcelona sięga po wielki talent! To prawdziwa perełka

Piłkarz z La Masii od lat stanowią trzon FC Barcelony. Tak jest również w drużynie Hansiego Flicka, której skład trudno sobie wyobrazić bez Lamine Yamala, Pedriego czy Pau Cubarsiego. Do wybitnej akademii trafiają największe talenty z całego świata. Duma Katalonii ma pracować nad kolejnym wzmocnieniem grup młodzieżowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Obrońca reprezentacji Polski w Legii Łukasik Wydaje mi się, że byłby idealnym zawodnikiem!

Wielki talent o krok od Barcelony. To młodzieżowy reprezentant Anglii

Ferran Martínez z Mundo Deportivo przekazał, że Duma Katalonii jest poważnie zainteresowana Ajayem Tavaresem. To młodzieżowy reprezentant Anglii, który aktualnie występuje w juniorskich zespołach Norwich. Dużym ułatwieniem jest to, że Anglik posiada też paszport Unii Europejskiej. W związku z czym mógłby opuścić Wyspy Brytyjskie przed ukończeniem 18 roku życia.

Tavares wzmocniłby ofensywę słynnej akademii

Ajay Tavares jest zawodnikiem ofensywnym. Zazwyczaj występuje na lewym skrzydle, może jednak grać też w ataku. Jak na swój wiek posiada doskonałe warunki fizyczne, co pozwala mu na grę w starszych grupach wiekowych.

Zobacz też: Niczym legenda. Taki status ma Szczęsny w szatni Barcelony. "Nie bez powodu"

Nastolatkiem interesuje się nie tylko Barcelona

Młody zawodnik wzbudza duże zainteresowanie klubów z Anglii i całej Europy. Wygląda jednak na to, że to Barcelona jest na pole position w wyścigu o 15-latka, który reprezentuje swój kraj w kadrze U-17.

FC Barcelona ma za sobą kapitalny rok. Duma Katalonii zdominowała krajowe podwórko zdobywając mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. Zabrakło tylko sukcesu w Lidze Mistrzów. Przed podopiecznymi Hansiego Flicka ostatnie wyzwanie w 2025 roku, czyli mecz z Villareal. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, o 16:15.