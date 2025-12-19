Za chwilę świąta. Oto gdzie pojawił się Robert Lewandowski

FC Barcelona jest znana z licznych działań charytatywnych. Jedną z tradycji zespołu Dumy Katalonii są wizyty w lokalnych szpitalach, w okresie przedświątecznym, gdzie piłkarze spotykają się z najmłodszymi. Tak było również w tym roku.

FC Barcelona odwiedziła lokalne szpitalne. Najmłodsi spotkali się z Robertem Lewandowskim

FC Barcelona również w tym roku nie zapomniała o najmłodszych. W składzie delegacji katalońskiego zespołu znaleźli się Robert Lewandowski, Dro Fernandez i trener Hansi Flick. Kapitan reprezentacji Polski w czwartek (18 grudnia) uczestniczył w uroczystej gali z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Lewandowski to ambasador tej organizacji.

Polski napastnik nie zapomniał jednak o dzieciach z barcelońskich placówek. Następnego dnia był już w Katalonii. Wizytę zespołu Barcelony w jednym ze szpitali nagrał dziennikarz programu "El Chiringuito", Josep Soldado Gomez.

Robert Lewandowski co roku pamięta o najmłodszych

Wizyty na oddziałach dziecięcych szpitali w okresie przedświątecznym to dla Roberta Lewandowskiego już tradycja. Kapitan reprezentacji Polski często pojawia się w placówkach razem ze swoją żoną, Anną. Para w poprzednim roku pojawiła się w Klinicę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przed dwoma laty Lewandowscy umilili przedświąteczny okres najmłodszym w szpitalu Sant Pau w Barcelonie.

FC Barcelona w kończącym się 2025 roku zagra jeszcze jeden mecz. Dumę Katalonii czeka hitowe starcie z trzecim w tabeli La Liga Villareal. Podopieczni Hansiego Flicka przewodzą stawce w Hiszpanii, mają cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.