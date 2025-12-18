Jest głos z USA ws. sensacyjnego transferu Lewandowskiego. "Nie ma podjazdu"

O możliwym transferze Lewandowskiego do drużyny z MLS poinformowała jako pierwsza stacja telewizyjna BBC. Kapitan reprezentacji Polski trafił na listę życzeń Chicago Fire. Ósmy zespół Konferencji Wschodniej minionego sezonu MLS (odpadli w I rundzie fazy play-off z Philadelphia Union) kiedyś już próbował przekonać do przenosin np. Kevina De Bruyne, ale bezskutecznie. Dlatego w kwestii Lewandowskiego szybko mieli przejść do konkretów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Chicago Fire chce Lewandowskiego. Ekspert mówi, dlaczego to możliwe

Dziennik "Mundo Deportivo" donosił nawet, że Polak spotkał się już z trenerem chicagowskiej ekipy Greggiem Berhalterem i ma być pozytywnie nastawiony do takich przenosin. Mimo to dla wielu transfer akurat tam wydaje się wciąż surrealistyczny. Nie mówimy bowiem nawet o czołowej drużynie MLS, a w ostatnich latach wręcz przeciwnie. Natomiast zdaniem Janusza Michalika, z pochodzenia Polaka, który grał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych (44 mecze), przenosiny Lewandowskiego do Fire wcale nie są niemożliwe, a temat istnieje. Choć wszystko będzie zależeć od Barcelony.

- Mimo wieku Robert ma ambicje i jeśli Barcelona zaproponuje mu nowy kontrakt, na pewno zostanie. Milan to oczywiście znacznie większa marka sportowa niż Chicago Fire, ale w tym wieku patrzyłbym szerzej. Pod względem potencjału marketingowego żaden kraj nie ma podjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to byłby fajny koniec kariery. Temat ze strony Chicago istnieje i nie jest wyssany z palca - powiedział Michalik w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Lewandowski pójdzie tropem Messiego?

- Jeśli chodzi o jego markę i wizerunek, tego największego rynku jeszcze nie podbił. A będąc na takim samym poziomie strzeleckim jak najlepsi na świecie, czyli Leo Messi i Cristiano Ronaldo, mógłby właśnie tam rozpocząć następną karierę. Ponadto Chicago to przepiękne miasto, a klub piłkarski ma właściciela, którego stać na taki transfer. Chicago Fire zatrudnia trenera, którego znam bardzo dobrze, i wygląda na to, że buduje naprawdę mocną drużynę. Klub planuje także nowy stadion - ocenił były reprezentant USA.