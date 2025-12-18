Niesamowity wyczyn Pajor w Lidze Mistrzów. Znalazła się w elitarnym gronie

FC Barcelona w poprzednim sezonie nie wygrała Ligi Mistrzów, bo w finale lepszy okazał się Arsenal, ale i tak jest uważana za najlepszą i najbardziej gwiazdorską drużynę w świecie piłki nożnej kobiet. Reprezentują ją laureatki ostatnich pięciu edycji Złotej Piłki - Alexia Putellas oraz Aitana Bonmati. To właśnie te dwie piłkarki w dużej mierze odpowiadają za posyłanie podań do Ewy Pajor, która od czasu dołączenia do katalońskiego zespołu, jest piekielnie skuteczna.

Tak Hiszpanie ocenili Pajor

W środę Barca pokonała Paris FC 2:0 i tym samym zakończyła występy w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Bramki dla ekipy mistrza Hiszpanii zdobyły Vicky Lopez oraz Caroline Graham. A Pajor? Niczym specjalnym się nie wyróżniła i w 63. minucie opuściła boisko. "Mundo Deportivo" nie miało wątpliwości. Polka w trakcie ostatnich miesięcy prezentowała się znacznie lepiej niż w środę. "Po serii świetnych występów była za mało ruchliwa, nie naciskała wystarczająco na środkowych obrońców. Napastniczka nie miała swojej najlepszej nocy i została zmieniona po 63 minutach" - czytamy na portalu hiszpańskiej gazety.

Warto jednak podkreślić, że statystyki Pajor w trwającej edycji Lidze Mistrzów i tak prezentują się bardzo dobrze. Polka wystąpiła dotychczas w pięciu spotkaniach i zdobyła cztery bramki. W ekipie Barcy jest tylko jedna zawodniczka równie skuteczna co nasza piłkarka. To Putellas, która w sześciu meczach zanotowała cztery gole oraz cztery asysty. Najskuteczniejszymi zawodniczkami fazy grupowej Ligi Mistrzów były Evelyne Viens (AS Roma) oraz Pernille Harder (Bayern Monachium). Obie mają pięć bramek na swoim koncie. Pajor na wiosnę powalczy, aby je wyprzedzić.

FC Barcelona fazę ligową Ligi Mistrzów zakończy na pierwszym miejscu w tabeli - z bilansem pięciu zwycięstw i jednej porażki. To oznacza, że w ćwierćfinale czeka ją starcie z jednym z tych czterech przeciwników: Wolfsburg, Paris FC, Juventus oraz Real Madryt.

Kobieca drużyna FC Barcelony kolejny mecz rozegra w niedzielę, 21 grudnia. Jej rywalem będzie Alaves.