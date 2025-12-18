Oto Szczęsny właśnie. Tak reagują na gest Polaka wobec ter Stegena

Wojciech Szczęsny jest drugim bramkarzem FC Barcelony, więc oczywistym był fakt, że jeśli Joan Garcia będzie odpoczywał, to Polak powinien zagrać w składzie "Dumy Katalonii" w meczu Pucharu Króla. I wydawało się, że do tego dojdzie. Hiszpańskie media umieszczały Szczęsnego w przewidywanej podstawowej jedenastce na starcie z CD Guadalajarą. Duże było zaskoczenie, kiedy między słupkami pojawił się Marc-Andre ter Stegen.
Później "Sport" poinformował, że Hansi Flick zamierzał wystawić Szczęsnego, ale doszło do spotkania obu panów z ter Stegenem, na którym Polak przekazał, że to niemiecki bramkarz powinien wystąpić w najbliższym meczu. Od maja nie widzieliśmy ter Stegena na boisku, więc wieloletni golkiper Barcelony nie ukrywał radości po geście wykonanym przez Szczęsnego. Gdy cała sprawa wyszła na jaw, to w sieci pojawiło się sporo komentarzy na temat sytuacji w bramce mistrzów Hiszpanii.
"Spodziewano się, że Szczęsny wyjdzie w pierwszym składzie, ale polski bramkarz rozpoczął rozmowy na temat tego, czy w jego miejsce wyjdzie Ter Stegen, gdyż uważał, że na to zasługuje" - napisał Reshad Rahman, dziennikarz zajmujący się na co dzień FC Barceloną.
"Władze klubu również doceniły postawę Szczęsnego i fakt, że Ter Stegen dostał minuty na boisku" - pisze Barca Buzz.
"Wczoraj Hansi Flick powiedział piłkarzowi, którego podejrzewał o przekazanie prasie informacji, że Szczęsny zagra w pierwszym składzie w meczu z Guadalajarą. Potwierdzono, że piłkarz ten był kretem w szatni" - podkreślił z kolei dziennikarz Rafael Hernandez.
"Ter Stegen powinien być wdzięczny, że król Szczęsny jest najspokojniejszą, najżyczliwszą i najszlachetniejszą osobą na świecie" - napisał jeden z kibiców.
"Prawdziwi liderzy ustępują miejsca innym, pozwalając im przewodzić. Szczęsny akceptuje swoją rolę gracza uniwersalnego, nie stawiając żadnych wymagań i nie szukając rozgłosu. Jednak ustępując, manifestuje rodzaj autorytetu, który budzi szacunek wykraczający daleko poza statystyki" - to opinia kolejnego z kibiców Barcelony.
"Szczęsny jest po prostu zbyt szczęśliwy, oglądając z perspektywy ławki rezerwowych, jak Barca gra w każdym meczu" - dodał inny z fanów, żartobliwie odnosząc się do decyzji Polaka.
Nierzadko mówiono, że Szczęsny jest piłkarzem, który buduje atmosferę w FC Barcelonie. Tak było w poprzednim sezonie, kiedy drużyna rozegrała sporo spotkań z Polakiem w bramce. Przed obecną kampanią 35-latek zgodził się na rolę drugiego bramkarza i przekazuje sporo wskazówek Joanowi Garcii, tak by ten mógł się jak najszybciej rozwijać. Szczęsny nie ma problemu z tym, że jest w cieniu innych zawodników. Takie rzeczy imponują kibicom.