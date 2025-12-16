"Największy skandal w historii". Laporta reaguje na słowa Pereza ws. Barcelony

Florentino Perez w poniedziałek przypomniał o "sprawie Negreiry". O co w niej chodziło? "Barcelona jest oskarżana o to, że przez 17 lat płaciła wiceprezesowi Komitetu Technicznego Arbitrów - to właśnie tę funkcję pełnił Jose Maria Enriquez Negreira. Miał on otrzymać od klubu aż 7,5 milionów euro. Pieniądze przestał dostawać, gdy przestał być wiceprezesem komitetu. Zdaniem śledczych 'jedynym zamiarem Barcelony w płaceniu byłemu wiceprezesowi Komitetu Technicznego Arbitrów było uzyskanie korzyści sportowych'" - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl.

Florentino Perez się nie hamował. "Ta sprawa zasługuje na sprawiedliwość"

Prezydent Realu Madryt nie hamował się i podczas corocznego świątecznego lunchu z mediami wrócił do wspominanego skandalu. - Boże Narodzenie to zawsze czas refleksji. Największym zmartwieniem naszej drużyny jest sytuacja z arbitrami. Doskonale znacie bardzo poważną sytuację, do której doszło w związku ze "sprawą Negreiry". Trwała przez prawie dwie dekady. Ta sprawa zasługuje na sprawiedliwość - mówił, cytowany przez "Markę".

- Jest całkowicie niezrozumiałe, że instytucje nie wsparły Realu w tej walce. Jak to możliwe, że prezes sędziów ma do nas prośbę, byśmy zapomnieli o tej sprawie? Jak możemy zapomnieć o największym skandalu w historii piłki nożnej? Jak RFEF i La Liga mogą zachowywać się w ten sposób? Mają obowiązek zapewnić uczciwość - apelował Perez.

Zdaniem prezydenta "Królewskich" "sprawa Negreiry" mogła sprawić, że niektóre zespoły spadły z ligi, a hiszpański futbol "został zrujnowany". Ponadto Perez podkreślił, że Real będzie działał w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Joan Laporta odpowiada. "Mają obsesję na naszym punkcie"

Na reakcję i odpowiedź Joana Laporty nie musieliśmy długo czekać. We wtorek, na kilka godzin przed meczem Pucharu Króla przeciwko CD Guadalajarze, prezydent FC Barcelony ironicznie wypowiedział się na temat słów, które padły z ust Florentino Pereza.

- Widać, że obsesja na punkcie Barcelony jest zakorzeniona w sercach Madritistów. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Chcemy grać w piłkę i pokazywać się w dobrym świetle - stwierdził. I dodał: - Świetnie nam idzie, skoro tak się o nas martwią.

Ponadto Laporta postanowił wystosować bezpośrednią wiadomość w kierunku prezydenta Realu. Jej tematem była kwestia Superligi, o której utworzenie zabiegał Perez.

- Biorąc pod uwagę fakt, że ten projekt nie doszedł do skutku, osiągnęliśmy porozumienie z UEFA. Tym, czego szukamy, jest pokój w piłce nożnej. Inni zdają się tego nie chcieć - zarzucił swojemu rywalowi prezydent katalońskiego klubu.

FC Barcelona we wtorek 16 grudnia zmierzy się z trzecioligową CD Guadalajarą w ramach 1/16 finału Pucharu Króla. W barwach "Blaugrany" kolejne występy mogą zaliczyć Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Początek meczu o godz. 21:00, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.